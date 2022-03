Breng de natuur in huis met deze kleuren, materialen en vormen

Stap 1: minder contrast

Voor een natuurlijke inrichting is het essentieel dat je de basis rustig houdt. Hoe minder contrast in kleur, hoe meer rust je interieur uitstraalt. De trend ‘ton-sur-ton’ sluit hier goed bij aan. Dit houdt in dat je één kleur in meerdere tinten in je huis laat terugkomen. Hierdoor creëer je warmte en rust. Het fijne is ook dat je niet over de kleur hoeft na te denken, maar alleen in welke tint je ‘m aanbrengt. De kleuren beige, taupe en ecru lenen zich het beste voor een natuurlijke ton-sur-ton. Wil je liever wat fellere kleuren? Kies dan voor andere natuurlijke trendkleuren zoals blauw, groen of terracotta.