Breng je kip op smaak met deze Chinese meestersaus

Amazing OrientalChinese meestersaus is een saus die je altijd kan hergebruiken. Naarmate je meer ingrediënten erin doet, wordt de saus rijker van smaak. Gebruik de Chinese meestersaus om vlees, kip, zeevruchten, en tofu mee te stoven. De heerlijke combinatie van zoet, zout, en kruidig proef je duidelijk terug in je gerecht. Deze saus wordt van generatie op generatie doorgegeven en kan makkelijk in de diepvries worden bewaard. De ingrediënten zijn onder andere te koop bij Amazing Oriental, de Aziatische supermarkt van Nederland.