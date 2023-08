Bryan hoopt jongeren en hun ouders enthousiast te maken over zijn baan

Bouwend Nederland“Wat ik het mooiste vind aan mijn vak? Dat je echt iets mag maken”, zegt Bryan over zijn werk als timmerman. “Hout is fantastisch materiaal om mee te werken en het ruikt ook nog eens heel lekker.”

“Mijn vader was timmerman tot zijn vijfendertigste”, vervolgt Bryan. “Als klein ventje mocht ik wel eens mee naar de bouwplaats om te kijken. Thuis was hij ook altijd bezig met hout, dus de liefde voor het vak heb ik van jongs af aan meegekregen. Daardoor wist ik al vroeg dat ik timmerman wilde worden.”

Liefde voor hout

Bryans vader is inmiddels hoofduitvoerder op de bouw en op dit moment werken ze samen aan een groot project. “We maken een appartementencomplex van een voormalig politiebureau in Grou. Dat bestond oorspronkelijk uit de begane grond en één verdieping en daar worden nu twee verdiepingen bovenop gebouwd. Hout is prachtig materiaal voor deze klus, want het is relatief licht en we kunnen alles op de bouwplaats exact op maat maken.”

Timmeren én van alles regelen

Bryan is niet alleen aan het zagen, boren en timmeren tijdens zijn werkdag, want hij is ook voorman. “In die functie ben ik de rechterhand van de uitvoerder”, legt hij uit. “Dat betekent dat we dagelijks overleggen en samen allerlei dingen regelen. De ene dag ben ik het overgrote deel van de tijd aan het timmeren en de andere dag heb ik veel overleg en vergaderingen.”

“Die verhouding tussen timmeren en regelen wisselt per project. Bij het project waar we nu aan werken ben ik hoofdzakelijk aan het bouwen, maar ik doe ook veel kleinere klussen, zoals het plaatsen van een aanbouw aan een bestaande woning. Bij dat soort projecten ben ik voornamelijk aan het regelen. Voordat je met stap A begint, moet je als voorman al in je hoofd hebben hoe je bij stap Z goed uitkomt.”

Volledig scherm Bryan © Bouwend Nederland

Het mooiste project van Bryan

Over de vraag wat één van de mooiste projecten was waar hij de afgelopen jaren aan werkte, hoeft Bryan niet lang na te denken. “Dat was voor mij de artiestenlounge aan de Westerkerk in Leeuwarden. Die kerk is vandaag de dag een theater en de artiestenlounge was qua grootte en hoogte vergelijkbaar met een complete woning.”

“Het was ontworpen door een Amsterdams architectenbureau en er zaten hele aparte hoogteverschillen in, veel schuine lijnen en dakramen die er als een trapeziumvorm inkwamen. Alles was van hout, zelfs de afwerking aan de binnenkant. Het was een enorme puzzel, maar juist daardoor wel machtig mooi om te maken.”

Vrije vogel

“Ik moet er niet aan denken om de hele dag op kantoor te zitten”, laat Bryan weten. “Als ik zie hoe vrij ik ben; ik kom bij verschillende mensen over de vloer, de ene dag ben ik veel aan het timmeren en de andere dag ben ik voornamelijk aan het regelen. Dat maakt mijn werk heel afwisselend. En als we met z’n allen een project hebben afgerond en de klant is supertevreden, geeft mij dat ook een goed gevoel.”

Kijk zaterdag naar De bouw maakt het

Ben je benieuwd wat de bouw nog meer te bieden heeft? Kijk dan zaterdag 9 september om 17.00 uur naar De bouw maakt het op RTL 4 of ga naar deze website.