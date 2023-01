Buschauffeur zijn is een divers en dankbaar beroep

Pouw VervoerAchter het bureau zitten, dat is niets voor Dirk- Jan en Ramon. Werken als chauffeur, daar worden zij pas echt gelukkig van. Ramon is een bedreven touringcarchauffeur en voor Dirk- Jan is dit zijn tweede baan. Een baan waar ze allebei trots op zijn.

Ramon vertelt dat hij al in 1995 begon als chauffeur: “Ik werkte na mijn studie een tijdje als boekhoudkundig medewerker, maar ik vond het helemaal niet leuk op kantoor. Toen heb ik mijn groot rijbewijs gehaald.” Dirk-Jan werkt nog wel op kantoor, maar rijdt sinds 2020 ook in bussen: “Ik word niet gelukkig van de hele week op kantoor naar een beeldscherm staren.”

Je raakt nooit uitgekeken

Volledig scherm © Pouw Vervoer Wie gaat werken als chauffeur bij Pouw Vervoer kan alle kanten op. Dat vinden de mannen ook zo fijn aan het werk. “Je komt op verschillende plekken en in aanraking met verschillende mensen. Het heeft echt mijn horizon verbreed”, vertelt Dirk-Jan.



Dat gaat voor Ramon ook op: “Ik ben op veel meer plekken gekomen dan waar ik zelf heen zou gaan. Door mijn werk kwam ik erachter dat er zo veel te zien is in Europa – en ik ben nog steeds niet uitgekeken.”

Je kunt als chauffeur bij Pouw Vervoer namelijk ingezet worden voor verschillende ritjes met een bus. Het kunnen lijndiensten zijn, maar je kunt ook pendeldiensten op festivals rijden, een voetbalclub naar een uitwedstrijd vervoeren of groepen naar of door het buitenland brengen. Een afwisselende baan, die nooit saai is.

Veelzijdige en flexibele werkdagen

Met veelzijdigheid gaat flexibiliteit gepaard. Zo werkt Ramon dagelijks als touringcarchauffeur, maar werkt Dirk-Jan alleen op de woensdag. Je hoeft dus niet elke dag in een bus te rijden. Dirk-Jan vertelt: “Ik werk nu vier dagen op kantoor en op woensdag ben ik aan het rijden. Dat breekt lekker de week.”

Voor Ramon zijn de ritjes naar het buitenland favoriet. Hij vertelt: “Een groep dames op leeftijd uit Leeuwarden gaat vaak naar Engeland. Zij vragen dan ook specifiek om mij als chauffeur. Ik vind dat heel leuk.”

Aan deze voorkeuren wordt vaak gehoor gegeven. Dit geldt zowel voor de klanten die vragen naar een chauffeur als chauffeurs die bepaalde diensten liever rijden. De voorkeur van Ramon en Dirk- Jan? Hun hart gaat sneller kloppen als het om de ritjes met de touringcar gaat.

Veel variatie in je werk

Ritten met touringcars zijn er voor allerlei doeleinden: schoolreisjes, vrijgezellenfeestjes, personeelsuitjes en vakanties van groepen. Heel wat anders dan een lijndienst die op en neer gaat langs dezelfde route. Dirk-Jan en Ramon vinden hier ook de uitdaging in hun werk.

Ramon: “Ik ben altijd bezig mijzelf te ontwikkelen. Voor zo’n reis naar het buitenland probeer ik dingen uit te zoeken over de omgeving.” Ook Dirk-Jan vindt het leuker: “Het is meer werk dan de lijndiensten: je moet uitzoeken waar je precies moet zijn en of je daar met een bus kunt komen.”

Buschauffeurs gezocht

Zie jij jezelf deze zomer Europa rond rijden? Breng je graag festivalgangers weg met de pendelbus, of ga je liever op pad met een voetbalteam of vrijgezellenfeest? Dat is goed nieuws, want Pouw verhuur verwelkomt jou graag als hun nieuwe chauffeur. Dus als jij nog op zoek bent naar een afwisselende baan naast je studie of kantoor baan, is dit jouw kans.