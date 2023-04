Caroline had last van paniekaanvallen: ‘Mijn lichaam stopte er gewoon mee, dat was heel beangstigend’

Door een onverwerkt trauma uit haar jeugd krijgt Caroline vorig jaar last van ernstige psychosomatische klachten. “Ik was op onze boot toen ik ineens uit het niets complete paniek voelde. Ik had pijn in mijn hele lijf en stond strak van de spanning. Mijn lichaam stopte er gewoon mee, dat was heel beangstigend”, vertelt Caroline.



Ze zoekt direct hulp bij haar huisarts en kon terecht bij een psycholoog in het ziekenhuis. Daar blijkt de wachttijd echter meer dan vier maanden. Caroline: “Dat was voor mij echt geen optie, want ik kon helemaal niets meer. Elke prikkel kwam keihard binnen en ik sliep en at bijna niet meer.”