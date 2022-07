CBRE-rapport wijst uit: verduurzaming Haagse kantoren ligt op koers. Toch zijn er nog uitdagingen.

In het kader van verduurzaming moeten vanaf 1 januari 2023 alle kantoorgebouwen in Nederland zijn voorzien van energielabel C of hoger. Met de op één na grootste kantoorvoorraad van het land ligt Den Haag goed op koers. Maar een gebrek aan moderne kantoorruimtes maakt verdere verduurzaming een uitdaging.

Herontwikkeling als alternatief

Als het gaat om verduurzaming van kantoren, zit Den Haag net onder de top: zo’n 86% van de kantoren in de Hofstad voldoet aan de nieuwe wetgeving. Dit blijkt uit een onlangs verschenen rapport van CBRE over de huidige stand van zaken van de kantoorvoorraad in 25 gemeenten. Een grote prestatie, gezien de relatief oude kantorenvoorraad en minimale oplevering van nieuwe ruimtes in de afgelopen jaren.

Tijdelijk verhuizen

‘In het grote verduurzamingsvraagstuk is Den Haag goed op dreef’, zegt Hiddo Kettenis, city leader Den Haag bij CBRE: ‘s werelds grootste adviesbureau voor vastgoed. ‘Maar het is lastig om de laatste veertien procent in goede banen te leiden. Omdat de leegstand van panden in de hofstad laag is, kunnen we kantoorgebruikers niet verplaatsen om gebouwen aan te pakken. Er is gewoon geen plek om te schuiven.’ En dat zorgt voor problemen, legt Hiddo uit. ‘Om een gezonde markt te hebben moet je meer lege kantoren hebben. Dat advies geven wij ook aan de gemeente. Daarbij komt dat er een schreeuwend tekort is aan beschikbare aannemers.’

Paris Proof

Door het rapport kan CBRE een data-analyse maken en de juiste mensen koppelen aan verschillende vraagstukken. ‘We vinden het belangrijk dat we de doelstellingen om Co2 naar beneden te brengen ook daadwerkelijk halen’, zegt Hiddo. ‘Als bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, willen we voorloper zijn om de markt tijdig en snel in beweging te brengen om die doelen te behalen. Met het rapport hebben we data beschikbaar om te kijken hoe jouw kantoor erbij staat en kunnen daarover adviseren. Hiervoor heeft CBRE experts in huis in alle takken van vastgoed. Het kernteam van ons regiokantoor kan zowel eigenaars als gebruikers van commercieel vastgoed bijstaan.’

Heft in eigen hand

Kortom: uiterlijk in 2050 moet Den Haag, net als de rest van Europa Paris Proof zijn, en daarvoor is een visie nodig. Dat geldt voor zowel strategische keuzes van eigenaren over kantoorgebouwen als in het huisvestingsbeleid. ‘Door nu al een strategische langetermijnplanning te maken kun je het heft in eigen hand nemen’, zegt CBRE-collega Tim Habraken, ESG & Sustainability Director. ‘Oftewel: hoe kun je op een slimme manier, op je eigen tempo en volwaarden aan de eisen voldoen. Hierbij kunnen wij adviseren. Bijvoorbeeld door ingrepen te bundelen in één grote renovatie, of te koppelen aan een nieuw huurcontact. Timing is belangrijk.’

Over CBRE

CBRE is een commercieel vastgoedadviesbureau dat bestaat uit meer dan zeshonderd professionals verdeeld over zes kantoren door heel Nederland. Samen zijn zij actief in elke regio en in elke vastgoedsector. Met een lokaal kantoor zit CBRE ook verankerd in de Haagse vastgoedmarkt. Dankzij diepgaande marktkennis, uitgebreide datasets en betrokken specialisten kan CBRE helpen om strategische keuzes te maken om slimmer en duurzamer met vastgoed om te gaan.