Cheyenne: ‘Ik denk dat het voor families heel fijn is om diversiteit terug te zien’

Monuta Van der SpekDe uitvaartbranche heeft de afgelopen jaren een update gekregen, uitvaarten hoeven niet meer stijfjes of in het zwart te zijn. Ieder mens is anders en dus moeten er allerlei mogelijkheden zijn. Om mensen bij een uitvaart zo goed mogelijk te kunnen begeleiden moet de uitvaartorganisatie daarom een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dit uitvaartcentrum doet daar zijn uiterste best voor.

Bij van der Spek Uitvaart werkt een team van vrouwen in de logistiek. Zij besturen de rouwauto’s en staan paraat als een overledene van een woning naar het mortuarium moet worden overgebracht. Cecilia is één van deze vrouwen. Ze doet haar werk graag, maar heeft wel het idee dat ze wordt onderschat. Cecilia: “Dat merk ik met name bij fysieke werkzaamheden. Collega’s of nabestaanden helpen regelmatig bij het tillen van de kist bijvoorbeeld, terwijl wij dit ook prima kunnen.”

Gelijkwaardigheid en diversiteit

Een collega van Cecilia, Cheyenne herkent dit. Cheyenne werkt sinds een jaar als uitvaartassistent bij van der Spek Uitvaart. Ze geeft de overledene de laatste verzorging. Cheyenne: “Bedrijven moeten tegenwoordig aan allerlei arbeidsvoorwaarden rondom veiligheid doen. Dus we kunnen diverse til-hulpmiddelen gebruiken bij zware werkzaamheden. Als vrouw kan je dit werk daardoor net zo goed uitvoeren als een man”.

Cheyenne werd als een van de eerste vrouwen binnen het bedrijf aangenomen en ze denkt dat diversiteit belangrijk is, ook in de uitvaartbranche. “Inmiddels werken we met vijf vrouwen in de logistiek. Ik denk dat het voor families heel fijn is om diversiteit terug te zien. Zo heb je altijd iemand waar je mee klikt. Dat is belangrijk in een moeilijke en emotionele tijd rond een overlijden.”

Volledig scherm © Monuta Van der Spek

Het verschil maken

Voordat Cecilia en Cheyenne bij van der Spek Uitvaart begonnen deden ze beiden ander werk, maar de overstap bevalt beiden goed. Cheyenne: “Ik werkte in de evenementenbranche en Cecilia in een drogisterij. Wat ik het allermooiste aan dit werk vind, is dat je iets voor mensen kunt betekenen. Dat klinkt misschien cliché, maar je maakt echt het verschil voor families. Een uitvaart die mooi en goed verloopt is belangrijk voor het rouwproces dat nog volgt.”

Ook Cecilia is blij dat ze veranderd is van werk: “Dit werk is mooi en dankbaar. Zorgen voor een passende uitvaart is het laatste dat je voor iemand kunt doen. Daarmee draag ik iets tastbaars bij aan de maatschappij en dat vind ik erg bijzonder. Dus als je overweegt om over te stappen naar dit werk, zou ik het zeker doen. De belangrijkste eigenschap die je in dit vak moet hebben is empathie. En of je dan vrouw of man bent, maakt niet uit”. Meer weten over Van der Spek Uitvaart? Ga naar de website.

Volledig scherm © Monuta Van der Spek

