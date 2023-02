Christians gezin bespaart energie door duurzaam te leven: ‘Zelfs de kinderen hebben er plezier in’

EnecoMet een groot gezin produceer je vaak meer afval en verbruik je meer energie. Christian (48) en zijn vrouw hebben een manier gevonden om hun drie kinderen te betrekken bij hun duurzame leefstijl. Spelenderwijs zetten ze verschillende duurzame stappen, grote en kleine, om zo de ecologische voetafdruk van het gezin te verlagen. Dat bespaart geld, energie en is beter voor het klimaat. Zelfs de kinderen hebben er plezier in.

“Ook de volgende generaties moeten kunnen genieten van al het moois op aarde. Daar wil ik graag aan bijdragen. Zeker nu ik zelf kinderen heb”, zegt Christian. Daarom probeert hij duurzamer te leven, samen met zijn vrouw Caroline (46) en hun drie kinderen Rosa (15), Stan (12) en Jonathan (10).

Verpakkingsvrije en herbruikbare boodschappen

Het gezin bestelt verpakkingsvrije boodschappen via een online supermarkt. De boodschappen worden thuisbezorgd in herbruikbare statiegeldpotten. In de badkamer staan wasbare wattenschijfjes die geschikt zijn voor hergebruik, wattenstaafjes van papier en deodorant met recyclebare verpakking. Christian is een muziekfanaat. Hij heeft een koptelefoon waarvan alle onderdelen kunnen worden vervangen en gerecycled of gerepareerd kunnen worden als ze stuk gaan. Zo hoeft Christian al jaren geen nieuwe koptelefoon te kopen en produceert hij minder afval.

Douchezandloper en warmtekussen

Het gezin bespaart energie dankzij simpele aanpassingen in hun gedrag. Bijvoorbeeld door Stan en Jonathan vaker samen in bad te laten gaan. Of door douchebeurten te timen met een zandlopertje zodat korter douchen een soort spel wordt. “We gaan daarnaast bewuster om met het verwarmen van ons huis. De thermostaat staat ’s nachts altijd op vijftien graden en komt overdag vaak niet boven de zeventien graden uit”, vertelt Christian. “Als ik thuis werk en het fris is in mijn werkkamer pak ik soms een infrarood-warmtekussen, zodat ik de verwarming niet hoger hoef te zetten. Dat bespaart gas.”

Dankzij de Eneco-app heeft het hele gezin inzicht in de opbouw van hun energieverbruik. “Zo zien we de resultaten van ons gedrag, zoals het aantal euro’s dat we besparen door de verwarming pas ‘s middags hoger te zetten. En het motiveert de kinderen ook om deze niet meteen aan te zetten als ze uit school komen. Dat maakt mij trots, we doen dit dus echt samen.”

Comfort door isolatie

Christian en Caroline hebben de tussenwoning uit de jaren dertig deels verduurzaamd toen ze deze kochten. Het dak is geïsoleerd en de meeste ramen hebben dubbelglas. De chillruimte van de kinderen in de kelder is voorzien van vloerisolatie. Bij de voordeur plaatsten ze tochtstrips. “Hierdoor blijft de warmte binnen en is het comfortabel in huis. En we besparen natuurlijk energie. Zo dragen we als gezin ons steentje bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot.”

Spouwmuurisolatie, zonnepanelen en een warmtepomp staan nog op hun verlanglijstje. Christian is zich hierin aan het verdiepen. “We pakken het stap voor stap aan en laten ons daarbij goed adviseren. Je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk doen.”

Treinvakanties

Duurzamer leven betekent ook: duurzamer reizen. “We kozen er afgelopen zomer bewust voor om met de trein te reizen in plaats van op vliegvakantie te gaan. Dat pakte goed uit. De kinderen vonden het geweldig om met de trein door Europa te reizen. Ook dit jaar gaan we met de trein op vakantie. Daarnaast fiets ik naar mijn werk of gebruik ik het openbaar vervoer. Onze auto gebruiken we dus weinig, eigenlijk alleen bij erg slecht weer of voor lange-afstandsritten. Daar kun je ook af en toe een deelauto voor huren. We hebben daarom besloten hierna geen nieuwe auto meer aan te schaffen.”

Opruimrobot

De kinderen gaan er regelmatig op uit om met buurtgenootjes zwerfvuil op te ruimen in de wijk. Dat is gezellig en wordt zelfs vaak een wedstrijdje wie het meeste afval verzamelt. “Ze zijn betrokken. Onze jongste was nog maar zeven toen hij een opruimrobot tekende en nadacht over manieren waarop plastic opruimen leuker wordt.”

Deze betrokkenheid ziet Christian ook wanneer hij lesgeeft over duurzaamheid en energie op basisscholen. “Kinderen hebben zelf allerlei ideeën over zuiniger omgaan met energie. Dat is niet alleen leuk, maar ook erg hoopgevend.”

Ook verduurzamen?

Wil je ook aan de slag met het verduurzamen van je huis en zo energie besparen? Maar weet je niet waar je moet beginnen of wat nou echt past bij jouw woning? Doe nu de check via de website van Eneco en ontdek gelijk welke duurzame stappen passen bij jouw situatie.

