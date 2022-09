Cindy zoekt collega’s: “Het is hier net een familie”

Van WiefferenHet is mogelijk: elke dag met veel plezier naar je werk gaan en letterlijk en figuurlijk je er thuis voelen. Cindy is zo’n geluksvogel en is al jarenlang een van de vaste verkoopadviseurs bij een woonspecialist, gespecialiseerd in vloeren, gordijnen en binnenzonwering. “Ik heb de leukste baan van de wereld. Het is hier net een grote familie.” Zoek jij nog een nieuwe uitdaging? Cindy zoekt nog collega’s.

Familiebedrijf Van Wiefferen is al meer dan zestig jaar een bekende naam in Amersfoort en wijde omgeving. Kwaliteit en vakmanschap staan hier hoog in het vaandel en als je er komt, weet je dat je alleen het allerbeste advies krijgt.

Deze woonspecialist is door de jaren heen met de tijd meegegaan en maakt steevast gebruik van de laatste technieken. Dit is ook een van de redenen waarom Cindy het zo naar haar zin heeft hier.

Passie met werk combineren

Volledig scherm Cindy: “Ik werkte hiervoor in een totaal ander segment. Omdat ik altijd al geïnteresseerd was in wonen en interieur ben ik de opleiding interieurstylist gaan doen naast mijn werk. Toen er een vacature vrijkwam bij Van Wiefferen twijfelde ik geen moment: hier kon ik mijn passie met werk combineren.”



Als verkoopadviseur kan Cindy haar vakkennis en gevoel voor woonstijlen kwijt. Geen dag is hierdoor hetzelfde. “Het contact met de klanten is ook erg leuk. Je bent de hele dag bezig om mensen te helpen hun inrichting te verbeteren. Mooier kan voor mij niet”, aldus Cindy.

Genoeg variatie in je baan

Naast het adviseren van klanten in de showroom houdt Cindy zich als verkoopadviseur ook bezig met het maken van offertes, het beantwoorden van e-mail en de telefoon. Ook zorgt ze ervoor dat alle informatie van de klant in het verkoopsysteem geregistreerd wordt. “Het is dus ook een enorm afwisselende baan. Elke klant is anders en heeft weer andere wensen. Het is altijd weer een uitdaging de best passende combinaties te kiezen met de klant.”

Het is duidelijk: Cindy is meer dan tevreden met haar baan. “Ik ben er een keer tussenuit geweest, maar binnen de kortste keren was ik weer terug. Naast dat ik het werk miste, is de sfeer hier heel erg fijn en gezellig. Het is hier net een grote familie, iedereen staat altijd voor elkaar klaar. Als familiebedrijf vindt Van Wiefferen dit essentieel. Ze staan altijd achter hun mensen”, vertelt Cindy.

Ook een passie voor interieur?

Ben jij ook geïnteresseerd in interieur en vind je het leuk om mensen hierbij te helpen? Kom werken bij dit gezellige familiebedrijf waarin je echt gewaardeerd wordt. Meer informatie over de vacatures vind je hier.