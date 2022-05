Compleet dagje uit tussen de blauwe bessen

Zelfpluk beleving

Het familiebedrijf aan de Limburgse zijde van de Mariapeel in het plaatsje America bestaat al sinds de jaren zestig. Oorspronkelijk was het een bedrijf gericht puur op de blauwe bessenteelt, maar sinds zoon Tom Faessen (35) in 2013 samen met zijn vrouw Gaby het bedrijf overnam, richt Blauwebessenland zich vooral op de beleving: “Mensen kunnen in de zomermaanden bij ons langskomen om in het zelfplukveld een emmertje blauwe bessen te vullen, dat na afloop wordt gewogen. Zelf bessen plukken in de vrije natuur is de laatste jaren steeds populairder geworden en een leuke activiteit voor het hele gezin.”, vertelt Faessen. “Bezoekers kunnen tijdens het plukken zelf proeven welke bessen ze het lekkerste vinden. Ons zelfpluk motto: We wegen alleen de inhoud van het emmertje, niet de personen die komen plukken!”