Conflict met aannemer of buren? Dit zijn je rechten en plichten als huiseigenaar

Vereniging Eigen HuisAls huiseigenaar komen er soms veel dingen op je af. Hoe kun je verduurzamen? Klopt je WOZ-waarde wel? Of heb je ruzie met de buren of een aannemer? Als eigenaar van een woning of appartement moet je het allemaal zelf regelen. Alleen niet iedereen weet wat hun rechten en plichten zijn. Wat zijn de meestgestelde vragen, en waar kun je in zo’n geval terecht?

Juridische vragen

Het aantal verbouwconflicten neemt sinds 2021 toe. Vooral jongere huiseigenaren liggen steeds vaker in de clinch met de aannemer, blijkt uit een eerder AD artikel. Doordat jongeren vaak minder ervaring hebben, weten ze bij een geschil niet goed waar zij juridisch staan.

Over het algemeen kampen huiseigenaren met heel wat vragen over rechten en plichten, zo blijkt uit de veelgestelde vragen die Vereniging Eigen Huis (VEH) van haar leden binnenkrijgt. In de meestgestelde juridische vragen komt een belangrijke vraag terug die betrekking heeft op conflicten met een aannemer.

Want hoe zit het: heb je recht op herstel als je na de oplevering van een nieuwbouwwoning gebreken ontdekt? En hoe is dat bij een bestaande woning? Is de verkoper dan aansprakelijk voor gebreken die je na de overdracht van een bestaand huis ontdekt? VEH helpt haar leden met antwoord op deze vragen.

Grenzen bewaken bij burenruzies

Ook krijgt de vereniging veel vragen over burenruzies. Onenigheid met buren gaat vaak over overlast door bomen of struiken en het gebruik van elkaars terrein. Het hoeft daarbij niet altijd te gaan over burenruzies die worden uitgevochten bij de rechter.

Kwesties waarbij je als eigenaar niet precies weet hoe het zit, zijn vaak erg vervelend. De vraag of de buurman je erf mag gebruiken voor een verbouwing of onderhoud aan zijn woning, komt dan ook met regelmaat voorbij. Bevind jij je met je buren ook op het ‘randje’? Hier vind je antwoorden op vragen over erf en erfgrens.

Subsidies en financiële mogelijkheden

Uit de meestgestelde vragen blijkt ook dat subsidie voor het verduurzamen van je woning veel Nederlandse huiseigenaren bezighoudt. Maar ook vragen met betrekking tot het berekenen van de WOZ-waarde en hoe je je kinderen financieel kunt helpen als zij een huis willen kopen, prijken hoog in de lijst van de meestgestelde vragen op financieel vlak.

Antwoord op al je eigenhuis-huisvragen

Je kunt bij Vereniging Eigen Huis terecht met al je eigenhuis-vragen. Vereniging Eigen Huis helpt haar leden bij het kopen, verkopen en duurzaam en betaalbaar bewonen van hun huis. De vereniging doet dit zonder winstoogmerk en is belangenbehartiger, dienstverlener en woningmarktexpert ineen. Leden met vraagstukken kunnen gratis bellen voor advies van een expert.

Uit onderzoek blijkt dat leden van VEH vooral blij zijn met het krijgen van relevante informatie die ze anders was ontgaan. Huizenbezitters die lid zijn, benoemen het fijne gevoel van een onafhankelijke en toegankelijke plek te hebben waar je met al je vragen terecht kunt.

Lid worden?

Als lid krijg je tien keer per jaar het Eigen Huis Magazine en kun je deelnemen aan webinars, bijvoorbeeld met tips over het kopen of verkopen van een huis. Leden ervaren deze als nuttig en van hoge kwaliteit. Zij profiteren bovendien van een exclusieve dienstverlening, zoals collectieve inkoop en juridische hulp, voor een aantrekkelijk tarief. Wil je zorgeloos wonen en op de hoogte blijven? Meld je dan vandaag nog aan en word ook lid.

