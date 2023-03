Creëren en een ander blij maken: drijfveren om bakker te worden

De bakkerij van Rab is een erkend leerbedrijf. Ze merkt dat haar stagiaires soms een geromantiseerd beeld hebben van wat het vak precies inhoudt. “Het is niet alleen maar bruidstaarten en macarons maken. Dat doen we ook, maar het is een klein onderdeel”. Rab en Hoogerwaard raden mensen die overwegen het bakkersvak in te gaan dan ook aan om eerst eens een paar dagen mee te werken in een bakkerij. Hoogerwaard: “Zo krijg je een goed beeld van wat het vak nu echt inhoudt. Als je er dan nog steeds je beroep van wilt maken, raad ik aan om goed over je doel na te denken. Wat wil je precies gaan doen en hoe pak je dat aan? Studenten die daar van te voren goed over nagedacht hebben en bijvoorbeeld ook al contacten in de branche hebben gelegd, vinden hun weg na de studie vaak gemakkelijker”.