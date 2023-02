De aardrijkskundedocent die pizzabakker werd

Service en kwaliteit

In februari vorig jaar nam Jaber Domino’s Pizza in Maarssen over. Hij pakte de zaken meteen voortvarend aan: er kwam nieuw personeel en hij schafte zes extra voertuigen aan, alles om de service en kwaliteit te verbeteren. “We werken nu met 35 mensen, die allemaal goed getraind zijn om zowel in de keuken als in de bezorging te werken. Samen vormen we een goed team en kunnen we nu veel efficiënter werken. En dankzij drie fietsen en drie scooters extra heb je je pizza altijd snel en knettervers op je bord.”