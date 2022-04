De dynamiek van het ziekenhuis met de warmte van de ouderenzorg

Jacqueline werkt al meer dan 35 jaar bij Argos Zorggroep. Ze begon in de ouderenzorg in verpleeghuis DrieMaasStede in Schiedam maar maakte tien jaar geleden de overstap naar revalidatiecentrum Marnix waar zij als Helpende werkt. Christie zocht na het werken in een ziekenhuis naar een nieuwe uitdaging en startte in 2012 als Verpleegkundige bij Marnix. Christie en Jacqueline vertellen graag waarom zij bij Marnix werken en wat het werk zo bijzonder maakt.

Veilig terug naar huis

“Wij werken met patiënten die vanuit het ziekenhuis bij ons komen revalideren. We ontvangen patiënten na een geplande operatie maar ook na een acute ingreep. Waar de ene patiënt een intensief programma volgt, zijn anderen al een stuk verder in hun herstelproces. Patiënten blijven over het algemeen langer bij ons dan in het ziekenhuis, maar het is altijd tijdelijk. Vooral de vooruitgang die iedere patiënt boekt, is de kroon op ons werk. Patiënten weer veilig terug naar huis laten gaan om daar weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren, dat is waar wij ons dagelijks met hart en ziel voor inzetten.”