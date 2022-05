De extra dimensie van crowdfunding

Op de bank levert je spaargeld nauwelijks rente op en investeren in crypto is risicovol. Dat is de laatste weken meer dan ooit gebleken, dus wat doe je dan als je je spaargeld wil laten renderen? Vastgoed heeft de afgelopen jaren bewezen enorm waardevast te zijn, maar een woning kopen is niet voor iedereen weggelegd. Toch kun je investeren in vastgoed zonder een hypotheek te hoeven regelen. Max Crowdfund is een platform dat projectontwikkelaars in staat stelt hun projecten te financieren via crowdfunding. Iedereen kan investeren – dus ook jij – zonder enorme risico’s.