De gasprijs daalt, meteen een jaarcontract afsluiten of even wachten?

IndependerDe prijs van gas is sinds juli 2021 niet zo laag geweest en dat kan gunstige gevolgen hebben voor onze energierekening. Wat moet je als slimme consument nu doen? Meteen een nieuw contract bij een energieleverancier afsluiten, of toch nog even wachten? Energie-expert Joris Kerkhof van Independer geeft tips om zo voordelig mogelijk over te stappen.

“De tarieven van een vast jaarcontract liggen inmiddels onder de tarieven van het prijsplafond. Overstappen geeft je dan zekerheid tijdens komende winter en in de eerste maanden van 2024 wanneer het prijsplafond is gestopt”, legt Independer energie-expert Joris Kerkhof uit. “Je betaalt alleen een opzegboete als je een vast contract hebt, je hebt dan bijvoorbeeld het contract vorig jaar voor een jaar vastgezet. Maar we zien dat veel consumenten vaak niet weten dat hun contract met vaste looptijd al is verlopen en over is gegaan op een variabel contract en dan kun je dus meteen kosteloos overstappen. Bij een variabel contract geldt namelijk geen opzegboete.”

Meteen een jaarcontract afsluiten of nog even wachten?

“Je moet voor jezelf een afweging maken en kijken welke financiële mogelijkheden je hebt. Als je wacht, dan kan het zijn dat de tarieven nog wat lager komen te liggen en dat er meer vaste contracten terugkeren op de markt. Ook met een looptijd van twee, drie, vier of vijf jaar. Aan de andere kant is de gasprijs nu relatief laag. Die kan weer gaan stijgen. Bijvoorbeeld als er weer meer vraag komt omdat de gasreserves moeten worden gevuld of als er een koude winter is”, aldus Independer expert Kerkhof.

Overstappen is makkelijk

“Overstappen naar een andere leverancier is binnen een kwartier geregeld. Als je overstapt dan zegt de nieuwe leverancier je oude contract op en heb je altijd nog veertien dagen bedenktijd. Tenzij je overstapt omdat je gaat verhuizen, dan is het belangrijk om zelf je oude leverancier op te zeggen. Daarnaast is het dus ook verstandig om te kijken of je nog een vast contract hebt of dat die al is omgezet naar een variabel contract. Door de energiecrisis waren er vorig jaar weinig of zelfs geen jaarcontracten op de markt. Dus als je zelf geen actie hebt ondernomen is de kans groot dat je een variabel contract hebt en dus gemakkelijk en kosteloos kunt overstappen”, vertelt Independer-expert Kerkhof.

Maar wat als je nog wel een vast contract hebt?

Dan betaal je een opzegvergoeding, vaak ook wel aangeduid met overstapboete. Die mag een energieleverancier in rekening brengen wanneer de klant tussentijds een vast energiecontract opzegt om over te kunnen stappen naar een andere leverancier.

Als je voor 1 juni tussentijds onder je vaste eenjarige contract uit wil komen, dan kostte dat een vast bedrag van 50 euro voor energie en 50 euro voor gas. Per 1 juni is deze opzegboete veranderd. Nu moet je gaan betalen voor het geld dat jouw energieleverancier misloopt door de opzegging. Vergelijkbaar met de oversluitboete bij een hypotheek.

Wie veertien dagen voor afloop van het huidige vaste contract of na afloop van het vaste contract opzegt, betaalt geen opzegvergoeding. Wanneer het vaste contract na 1 juni 2023 is afgesloten dan ontvang je in de 14 dagen bedenktijd van jouw bestaande leverancier een bericht over de hoogte van de opzegboete. Dat is dus het bedrag dat je betaalt als je tussentijds overstapt naar een andere leverancier. Je kunt dan in die 14 dagen bedenktijd nog besluiten om de overstap te annuleren.

Wat voor energiecontract past bij jou?

Voor een vast contract sluit je een overeenkomst met een energieleverancier voor een jaar of langer. Je weet dan van te voren de prijs die je betaalt voor gas en energie. Maar er zijn ook andere contracten op de markt. Zoals een variabel contract.

Variabel kan je positief en negatief verrassen

Bij een variabel contract wordt het tarief per maand, kwartaal of per zes maanden aangepast. Dat is dus anders dan bij een vast contract. Als de prijzen dalen, dan heb je een voordeel. Maar als ze stijgen weer een nadeel. Je kunt wel dagelijks boetevrij opzeggen, met een opzegtermijn van 30 dagen. Er zijn op dit moment scherpe deals van leveranciers met variabele contracten waarbij de tarieven ruim onder het prijsplafond liggen. Maar de verwachting is dat er binnenkort meerjarige contracten op de markt komen die weer voordeliger zijn dan variabele contracten

Energie-expert Joris Kerkhof: “Veel consumenten hebben op dit moment een variabel contract met hogere tarieven dan contracten die nu voor nieuwe klanten worden aangeboden. Een variabel contract kun je kosteloos opzeggen. Hierdoor is het zeker interessant om te vergelijken en over te stappen. Dit geldt zowel voor mensen die meer verbruiken als het vastgestelde prijsplafond-verbruik van 2900 kwh en 1200 m3 als mensen die minder verbruiken. Houd er wel rekening mee dat het tarief van een aantal variabele contracten elke maand gewijzigd kan worden.”

“Vraag je altijd af of je eventuele financiële tegenvallers gemakkelijk kunt opvangen en hoe je als persoon in elkaar zit: hou je van een gokje of kies je voor zekerheid? Kijk dan goed op de site van een energievergelijker om te kijken welk contract bij jou past. Het kost echt niet veel tijd en het kan je veel geld besparen. Meestal is het in vijftien minuten geregeld”, aldus Independer energie-expert Joris Kerkhof.