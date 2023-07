De hele dag zorgeloos op pad met de beste fatbike van 2023

Naast dat een fatbike een groen en voordelig alternatief voor een auto of scooter is, bieden ze nog meer voordelen. Zo heb je in Nederland geen rijbewijs nodig voor het rijden op een fatbike en hoef je ook geen helm te dragen. Voor deze trendy lifestylefiets gelden namelijk dezelfde verkeersregels als voor een gewone fiets. Iedereen mag dus op een fatbike rijden.



Uiteraard is een fatbike niet alleen geschikt voor in de stad. Met extra dikke banden en een robuust frame is de fiets ook gemaakt om van de geasfalteerde paden af te gaan. Zo kan je er na een dag in de drukke stad mee gaan cruisen over het strand, lekker langs de branding met de wind in je haren. Je crost moeiteloos door het rulle zand en ook hobbelige bospaden of klimmetjes zijn geen probleem: de brede banden zorgen voor extra grip en stabiliteit.