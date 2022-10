De herfst is begonnen, tijd om het binnen gezellig te maken met deze 4 tips

Zacht en sfeervolle ruimte

Een warme en gezellige sfeer creëer je met zachte aaibare stoffen in je interieur. Denk daarbij aan een poef in teddystof of een velvet bank. Daar wil je direct met een goed boek in weg kruipen om er voorlopig niet meer van af te komen als het buiten met bakken uit de hemel valt. Ook gordijnen in rijke stoffen als velours geven een warme uitstraling. Net als eetstoelen van bouclé. Tijd om urenlang te tafelen met vrienden en familie.