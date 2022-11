De ideale bestemming voor een fietsvakantie

VisitDenmarkDe Denen zijn trots dat de start van de Tour de France afgelopen zomer in hun land plaatsvond. Miljoenen wielerfans van over de hele wereld konden kennis maken met fietsland Denemarken toen het wieler peloton door het land toerden. Met name de fanatieke Deense fans langs de berm maakten veel indruk. Met de huldiging van de uit Denemarken afkomstige Tourwinnaar Jonas Vingegaard, was het Deense fietssprookje compleet.

Laat je inspireren door de Tour voor een fietsvakantie in Denemarken. Met 12.000 kilometer aan fietsroutes, zit er altijd een rit voor jou erbij.

In het spoor van de eerste etappe

Kopenhagen

Kopenhagen is ’s werelds fietsstad nummer één. Spring zelf in het zadel en verken de hoofdstad van Denemarken aan de hand van het Grand Départ parcours. Of fiets via de mooie brug ‘Dronning Louies Bro’ naar de hippe wijk Nørrebro. Een trendy en kleurrijke plek met Street Art, het diversiteit uitstralende stadspark Superkillen en de beste eetbelevenissen.

Koninklijk fietsen

Ten noorden van Kopenhagen ligt de regio Noord-Seeland waar je ‘koninklijk’ kunt fietsen. Neem de 75 kilometer lange Kastelenroute. Je fietst langs Slot Kronborg in Helsingør, bekend als Shakespeares Hamlet-kasteel, Slot Fredensborg, het Versailles van Denemarken, en Slot Frederiksborg in Hillerød.

In het spoor van de tweede etappe

Bergen en Fjorden

De volgende halte op het eiland Seeland brengt je naar het licht glooiende Fjordlandet. Dit kan een uitdaging zijn op de fiets. Denen zijn trots op de heuvels in hun land en noemen ze dan ook bjerge. Als je zelf dit deel van de Deense Tour de France-route wilt fietsen, pak je drie ‘bergetappes’ mee. De Côte d’Asnæs Indelukke (61 meter), Côte d’Høve Stræde (62 meter) en Côte de Kårup Strandbakke (83meter).

Nog een aanrader is de Panoramaroute van 27 kilometer langs het fjord. Je kunt niet in Fjordland op vakantie zonder van het ‘Isefjord’ te genieten. Heerlijk trappen langs het water, door het bos en Nationalpark Skjoldungernes Land.

IJstijd route

Velden vol fruitbomen, wijnranken en grazende pony’s in een landschap dat gevormd is door de IJstijd. West-Seeland is lieflijk en ruig tegelijk. En Denen zouden geen Denen zijn als ze met de historie van de streek geen mooie fietsroute zouden samenstellen.

Je fietst door bossen en langs fjorden, kust en weilanden. Onderweg zie je de nalatenschap van 20.000 jaar geleden

Volledig scherm De glooiende heuvels in Fjordland dagen de beenspieren iets meer uit. Het uitzicht maakt de inspanning meer dan waard © Camilla Hylleberg Photography

Eilandhoppen

De grote Beltbrug verbindt het eiland Seeland met de ‘tuin’ van Denemarken. Funen is omringd door bijna honderd eilanden. Een absolute must do is hier eilandhoppen. Op de eilandjes vind je stilte en natuur, maar ook knusse dorpjes, winkeltjes en kroegjes.

Nieuw is de 600 kilometer lange kastelenroute die zijn naam te danken heeft aan de 123 kastelen en landgoederen die de eilanden rijk zijn.

In het spoor van de derde etappe

Stadjes en fjorden

Voor het laatste stuk verlaat je de eilanden en ga je richting het vaste land, Jutland. Hier ligt de gezellige stad Vejle, aan één van de mooiste fjorden van Denemarken, Vejle Fjord. De stad geeft blijk van een rijk verleden en als je van lekker eten en winkelen houdt, ben je hier op de juiste plek. Stadsicoon is het Fjordenhus, pronkend aan het waterfront. Overdag kun je hier op de begane grond de werken van de ontwerper van het gebouw en tevens kunstenaar, Olafur Eliasson, bekijken.

Op weg naar Sønderborg fiets je langs Haderslev, geleden aan het ‘Haderslev Fjord’. De dom is hier al eeuwenlang een plek waar alle aspecten van het leven gevierd worden. Een leuk pauzemoment tijdens het fietsen is een boottochtje op het fjord met ‘Fjordbåden’ Helene.

Vanaf Haderslev fiets je zuidwaarts langs de ‘Knivsbjerg’, die met 97 meter de hoogste heuvel van Sønderjylland is. Heb je eenmaal het ‘Aabenraa Fjord’ in zicht, dan slingert de weg langs het water door het heuvelachtige bos Jørgensgårdskov, en fiets je met een steile afdaling het idyllische dorp Aabenraa binnen.

Geniet van de vele vakwerkhuizen, geplaveide straatjes en het gezellig oude stadskern.

Volledig scherm Als beloning na je fietstocht kom je heerlijk bij in de gezellige straatjes van Aabenraa © Destination Sønderjylland

Zie je langs je fietsroute blauwe bordjes met ‘Bed&Bike’ staan, dan weet je zeker dat er goede faciliteiten voor fietser én fiets aanwezig zijn.

