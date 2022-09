De keuken van nu is stijlvol en praktisch

We zijn allemaal bekend met leuke hanglampen of spotjes in het plafond boven een kookeiland, maar vergeet ook indirect licht niet in de keuken. Hierdoor krijgt de keuken een warme uitstraling en daarnaast oogt het ook luxe. Zoals bijvoorbeeld met greeplijstverlichting. Hierbij is de verlichting tussen het aanrechtblad en de keukenkastjes verwerkt. Ook kastverlichting is zo’n voorbeeld van indirect licht. Je kan deze verlichting zelf aanpassen, zodat het past bij elk moment van de dag. Dit is praktisch maar ook erg leuk.