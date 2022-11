De korting op de collectieve zorgverzekering verdwijnt, maar is dat erg?

IndependerBij de vier grote zorgverzekeraars gaat de zorgpremie van de basisverzekering fors omhoog, tot wel bijna 10 euro per maand. Ook verdwijnt de 5 procent collectieve korting op de basisverzekering. Maar is dat laatste eigenlijk erg, of ben je ergens anders misschien beter uit? Independer zorgexpert Mirjam Prins legt uit hoe het precies zit en wat de gevolgen zijn voor je portemonnee.

Een collectieve zorgverzekering kun je afsluiten via jouw werkgever, de gemeente, verenigingen of belangenorganisaties. Vanaf 2023 verdwijnt de collectieve korting op de basisverzekering. Dit raakt maar liefst 60 procent van de nederlanders die zo’n verzekering hebben. Verzekeraars mogen nog wel korting geven op aanvullende pakketten.

Daar gaat mijn korting

Het leven wordt iedere dag al duurder met de gestegen brandstof- en energieprijzen. Veel mensen zullen nu denken dat in deze dure tijden ook nog deze korting wordt afgepakt. Collectief verzekerden betalen door het afschaffen van de korting op de basisverzekering flink meer. Bij de grootste vier verzekeraars ligt de stijging tussen de 126 euro en 191 euro per jaar.

Benieuwd wat voor jou de beste zorgverzekering is?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Is het slecht of juist goed nieuws?

Ruim 11 miljoen mensen zijn bij een collectief aangesloten. Deze groep gaat hun korting op kwijtraken. Is dat slecht nieuws? Independer zorgexpert Mirjam Prins: “Een collectieve zorgverzekering lijkt vaak goedkoper, maar is dat niet altijd. Vaak kreeg je alleen bij de duurdere verzekeringspakketten de groepskorting, en niet op de goedkopere opties. Zeker nu volgend jaar de korting op de collectieve basisverzekering verdwijnt, loont het om te kijken of je met een normale, individuele verzekering beter uit bent.”

Ben je iemand die al veel dingen zelf online regelt? Dan is het slim om eens naar een minder bekend merk te kijken. De dekking is vaak hetzelfde, maar in ruil voor een lagere premie loopt het contact met de zorgverzekeraars meestal via app of de website, en bestel je sommige zorghulpmiddelen online.

Let op: korting op aanvullende verzekering blijft wél

Om het nog ingewikkelder te maken: de collectieve korting op de aanvullende verzekeringen mag wel blijven bestaan. Dus de korting op de basisverzekering verdwijnt, maar de kortingen op aanvullende pakketten niet. Dit betekent dat een verzekeraar nog wel korting op aanvullende pakketten of de tandartsverzekering kan aanbieden. Ook kan de verzekeraar kiezen voor het stimuleren van een gezonde levensstijl. Bijvoorbeeld met apps en andere gezondheidsprogramma’s die jij als collectief verzekerde dan gratis kunt gebruiken.

Zorgverzekeringen vergelijken loont

Independer zorgexpert Mirjam Prins legt uit waar je als consument nu op moet letten. “Bedenk welke zorg je verwacht nodig te hebben. En let goed op wat je uiteindelijk onder de streep moet gaan betalen. Op die manier kies je voor jou de beste zorgverzekering.”

Overstappen van zorgverzekering kan alleen van 13 november tot en met 31 december. Dit is een mooi moment om te kijken of je huidige zorgverzekering eigenlijk nog wel bij je past. Wat je vaak ziet is dat er buiten het collectieve aanbod lagere premies worden aangeboden bij de minder bekende merken. Independer zorgexpert Mirjam Prins: “Minder gaan betalen is altijd aantrekkelijk, maar informeer jezelf goed zodat je weet waarvoor je kiest.”

Wil je weten wat voor jou de beste polis is?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.