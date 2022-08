De kosten van je eigen uitvaart berekenen? Dat is wel slim om te doen!

Cuvo UitvaartverzorgingNiemand staat graag stil bij zijn of haar uitvaart. Dat is begrijpelijk. Maar door na te denken over jouw eigen uitvaartwensen zullen jouw nabestaanden straks niet voor verassingen komen te staan. Daarbij verschaft een overzicht van de uitvaartwensen direct inzicht in de uitvaartkosten. De laatste tijd krijgen wij bij CUVO Uitvaartzorg steeds meer vragen over uitvaartkosten.

Wanneer iemand overlijdt dan wordt er van alles in werking gezet. De uitvaart moet geregeld worden dus de familie zal op zoek gaan naar een uitvaartonderneming. Bij zo’n eerste gesprek worden de wensen besproken, daarbij komt logischerwijs ook de vraag welk budget er beschikbaar is. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen een overlijdensverzekering heeft of voldoende gespaard heeft om de uitvaart te betalen.

Uitvaart Calculator

Bij CUVO Uitvaartzorg bereken je met de Uitvaart Calculator hoeveel een uitvaart zal gaan kosten. In de vragenlijst verschijnen verschillende opties en aan het einde ontvang je een overzicht van alle kosten. Tegenwoordig betaal je voor een uitvaart al gauw rond de €7.000, dit kan ook een stuk hoger of lager uitvallen en is geheel afhankelijk van de wensen. Om je nabestaanden niet met onverwachte kosten op te zadelen adviseren wij om wensen eens op te schrijven. Op basis daarvan kun je de Uitvaart Calculator doorlopen en weet je wat jouw uitvaart ongeveer kan gaan kosten.

Wensen opschrijven

Naast het berekenen van de kosten is het ook mogelijk om met een uitvaartconsulent van CUVO een vrijblijvende afspraak te maken om jouw uitvaartwensen door te spreken. Onze uitvaartconsulent bespreekt samen met jou de persoonlijke uitvaartwensen. Er kan dan direct worden berekent wat de kosten zijn. Ook kan de consulent jouw uitvaartpolissen bekijken om te zien of deze polissen de te verwachte kosten dekken. Blijkt dat het bedrag van de verzekering of het eigen spaargeld niet toereikend is, dan is het voor leden van CUVO (Coöperatieve Uitvaartvereniging de Volharding) mogelijk om geld opzij te zetten in het depositofonds.

Deposito sparen

Het depositofonds is een zeer transparante manier van ‘uitvaart sparen’. Via dit fonds kun je sparen voor jouw uitvaart met als voordeel de aantrekkelijke rente die je jaarlijks over jouw gespaarde kapitaal ontvangt. Het sparen in het depositofonds biedt ook uitkomst wanneer het voor jou niet mogelijk is een verzekering af te sluiten. Aan het afsluiten van een verzekering hangen vaak strenge voorwaarden of een leeftijdsgrens. Het sparen in het depositofonds is voor iedereen mogelijk.

Na een gesprek met een Uitvaartconsulent weet jij waar je aan toe bent.

Vrijblijvend servicegesprek

Onze uitvaartconsulenten adviseren om de uitvaart calculator eens door te lopen; zo krijg je een goede indruk van de te verwachten kosten. Wil je dit liever samen met iemand doen, vraag je dan een servicegesprek met één van onze uitvaartconsulenten aan. Zo’n gesprek kost niets, is geheel vrijblijvend en geef je veel duidelijkheid en weet jij waar je aan toe bent of waarop je kunt rekenen.

Bel voor een afspraak naar 070 3469 571 of stuur ons een mail via uitvaartconsulent@cuvo.nl

Of beantwoord op onze website de vragen in de Uitvaart Calculator en je krijgt een indicatie van de kosten.