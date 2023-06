De kunst van tafelen met vrienden: zo deel je betekenisvolle momenten

Betekenisvolle momenten

Samen bijpraten tijdens een diner of een drankje creëert van die betekenisvolle momenten. Bijvoorbeeld in gezellige cafés of relaxte restaurants. De Leffe Gids neemt je mee naar cafés waar de kunst van het (na)tafelen is geperfectioneerd. De eerste aanwinsten zijn Café De Sluyswacht in Amsterdam en Stadscafé Amersfoort.

Kenmerken van een goed café

Gebaseerd op honderden jaren aan observaties van tafelende vrienden komt de gids met een lijst aan criteria, waar de cafés aan moeten voldoen. Stoelen moeten van het soort zijn waar je urenlang in wegzakt. Een ruggensteun, geen gepiep en genoeg ruimte om je billen te laten rusten. Ze moeten ook stevig genoeg zijn voor twee personen, voor het geval er op het laatste moment een vriend langskomt en er niet genoeg stoelen zijn.

De tafel moet bestand zijn tegen een enthousiaste klap van ongeloof en groot genoeg zijn voor een verzameling aan bierglazen en hapjes. Zonder dat ze zo groot te zijn dat de afstand tussen vrienden hen dwingt heel hard moeten gaan praten.

Geluidsoverlast

Bars die de Leffe Gids waardig zijn, worden gevuld met het zoemende geluid van gesprekken in plaats van loeiende stereospeakers of tv-schermen. Wedstrijden op televisie of K-pop op repeat, gaat vaak ten koste van het goede gesprek tussen vrienden.

Het brood breken

De kunst van het rond de tafel zitten met vrienden is hongerig werk en het breken van brood is een eeuwenoude manier om een diepere band met elkaar op te bouwen. Een Leffe Gids bar moet een selectie van lekkere gedeelde opties hebben, zodat je een beetje van alles kunt bestellen. Zo voorkom je dat de besluiteloze persoon in de groep - er is er altijd wel één - er een eeuwigheid over doet om te beslissen wat hij of zij gaat bestellen.

Een goede grap of twee

De sfeer moet precies goed zijn. Natuurlijk, studentencafés kunnen gezellig zijn, maar de kunst van het tafelen vereist meer dan drankspelletjes en hippe cocktails. Leffe Gids bars zijn etablissementen met een meer verfijnde sfeer die een goede grap of twee wel kunnen waarderen.

Het is geen verhoorkamer

Als je je avonturen, tegenslagen of oprechte bekentenissen deelt, wil je niet in verblindend fel licht zitten. Het is geen verhoorkamer. Tegelijkertijd moet het ook niet zo donker zijn dat je je vrienden nauwelijks van elkaar kunt onderscheiden.

Goede bediening

Het spreekt voor zich, maar om deel uit te maken van de Leffe Gids moet het barpersoneel de juiste kwaliteiten hebben: warm, behulpzaam en gastvrij. Zelfs op de drukste momenten moet de vriendengroep een perfect geschonken rondje Leffe krijgen: koud, in de juiste glazen en met een onnavolgbare schuimkraag.

Ga jij met vrienden tafelen? Lees meer over de kunst van het tafelen of neem een kijkje nemen in de Leffe Gids. Elke maand verschijnt hierin een nieuwe review van een fijn café om samen bijzondere momenten te creëren.