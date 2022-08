De mogelijkheden zijn eindeloos met deze houtlook tegels

Keramisch parket heeft een aantal eigenschappen waardoor het in elke ruimte gebruikt kan worden. Door hun slijtvastheid zijn de tegels ideaal voor plekken waar veel van een vloer gevraagd wordt, zoals in de gang, in de woonkamer en op kantoor. De tegels zijn bestand tegen krassen, dus kinderspeelgoed en hoge hakken zijn voor deze vloer geen enkel probleem. Keramisch parket is ook een hele goede combinatie met vloerverwarming. Dat is heerlijk comfortabel op een koude winterochtend.