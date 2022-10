‘De mooiste momenten zijn omlijst met muziek’

NPO Radio 5Die keer dat je in de disco danste met je grote liefde, de roadtrip in Amerika met de radio constant keihard aan. Je hoeft een bepaald nummer maar te horen en je herbeleeft die herinnering. Radio-dj’s Daniel Dekker en Hans Schiffers delen de favoriete tijdloze muzieknummers van luisteraars in de NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 en dat herinnert ze aan heel wat mooie momenten.

“Als ik het nummer Que Sera Sera van Doris Day hoor, dan zie ik meteen de Roeltjesweg in Hilversum voor me waar ik opgroeide”, vertelt Hans Schiffers, bekend van zijn dagelijkse ochtendprogramma Arbeidsvitaminen (AVROTROS) op NPO Radio 5. “De sfeer en zelfs de geur komen bij de eerste klanken weer naar boven. Ik weet dat mijn moeder het liedje mooi vond en zie hoe ze in de woonkamer zat te genieten. In mijn hoofd hoor ik haar meezingen.”

Het zijn dit soort mooie, lieve, intense en vrolijke herinneringen die verpakt zitten in de liedjes waar de Evergreen Top 1000 vol mee staat. Samen met onder andere Daniel Dekker presenteert Hans de lijst dit jaar van maandag 14 tot en met vrijdag 18 november. “Dat is een week waar we allebei naar uitkijken”, vertelt Daniel, die op NPO Radio 5 elke werkdag het middagprogramma Lunch Lekker met Daniel Dekker (Omroep MAX) verzorgt. “Ik zie het als een mooie reis die we samen met onze luisteraars mogen maken.”

Muziek en emoties

“Muziek doet iets met je’’, vertelt Daniel. “Het brengt emoties teweeg en kan je intens verdrietig maken, maar ook vreselijk blij. Ik heb dat met het liedje Fool To Cry van The Rolling Stones. Het is helemaal geen vrolijk nummer, maar het was een hit in een periode dat alles in mijn leven voor de wind ging. Ik was nog geen mensen verloren. Ik voelde me onbezorgd en ik was samen met iemand van wie ik veel hield.”

Hans knikt tijdens het verhaal van Daniel instemmend. “Ik vind het al mijn hele leven fascinerend dat een bepaald liedje je zo, van het ene op het andere moment, kan terugbrengen naar de dag, het uur en zelfs de minuut waarop je het eerder hebt gehoord. Als ik nieuwe muziek hoor, dan vergeet ik ook nooit meer wanneer dat was. Muziek kan je enorm overweldigen, meer dan welke andere kunstvorm dan ook. Dat vind ik heel magisch.”

In je geheugen gegrift

Tijdens de NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 draaien de radio-dj’s de duizend populairste evergreens. “Welke momenten dat zijn bepalen de luisteraars zelf, want zij stellen de lijst samen door ons hun favoriete evergreens te sturen”, zegt Hans. “Mensen vragen vaak aan ons: wat is dan een evergreen? Dan zeg ik: elk liedje dat bij jou in je geheugen staat gegrift omdat het voor jou om wat voor reden dan ook speciaal is.”

Voor Hans is dat bijvoorbeeld Riders On The Storm van The Doors. Hans: “Ik associeer dat nummer met een tijd in mijn leven waarin ik vaak met een transistorradio over straat liep - voor mijn gevoel regende het meestal - en dan Jim Morrison hoorde zingen. Maar ik heb soms ook een speciaal gevoel bij platen waarmee ik niet ben opgegroeid, zoals Het Dorp van Wim Sonneveld. In dat liedje zit een soort melancholie die veel mensen raakt, merk ik.”

Gevoel van saamhorigheid

Door al die nummers met een bijzondere betekenis nog eens te horen op de radio ontstaat er een gevoel van saamhorigheid. Volgens Daniel koppelen veel luisteraars een herinnering aan een bepaald nummer. “We krijgen This Is The Moment van René Froger bijvoorbeeld heel vaak binnen, omdat veel mensen dat op hun bruiloft hebben gedraaid. Daardoor voelen luisteraars zich verbonden met elkaar. Ze voelen: dit is onze lijst, wij hebben dit samen gemaakt.”

De uitzending van de NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 creëert een band tussen de luisteraars. Daniel legt uit: “De herinneringen aan het nummer Stayin’ Alive, de eerste keer dat je ging stappen. Dat zijn ervaringen die je gezamenlijk herbeleeft als je naar de lijst luistert. Levens komen daardoor samen en worden met elkaar verbonden. Dat is de kracht van muziek en van evergreens specifiek.”

