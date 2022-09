Natuurbegraafplaats MaashorstOp onze natuurbegraafplaatsen kunnen we niet zonder onze natuurbeheerders. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het natuurgebied, en ze dragen zorg voor de graven. Marcel Janssen was als eerste natuurbeheerder van Maashorst vanaf het prille begin betrokken bij de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats. Zijn passie voor de natuur begon al vroeg.

“Toen ik zeven jaar was, stond ik al tussen de schapen en kippen in de polder. Altijd bezig met de natuur; op mijn vrije woensdagmiddag bekeek ik kikkers en eenden aan de slootkant en op de akkertjes langs de Maas zocht ik pijpenkopjes. Op Maashorst verandert naast de bestaande 12 hectare bos, ook 14 hectare akker in nieuwe natuur. Daar waar eeuwen geleden onze voorvaderen begraven werden, herhaalt Natuurbegraven Nederland de geschiedenis.”

Cultuurhistorie

Wat Maashorst voor Marcel extra bijzonder maakt, is de natuur- en cultuurhistorie. Hij is namelijk ook amateurarcheoloog. “Er liggen in deze omgeving nog heel wat grafheuvels uit de bronstijd, en knooppunt Paalgraven is vernoemd naar de graven die daar gevonden zijn. En raad eens waar de naam Vorstengrafdonk naar verwijst?

Mozaïekbeheer

De natuur ontwikkelt zich snel op Maashorst. Omdat het totale gebied ‘slechts’ 26 hectare omvat, kun je als beheerder de focus goed leggen op bijvoorbeeld een klein bosgedeelte, een heideveldje of het ven. Marcel: “Die kleinschalige, intensieve vorm van beheren noem je mozaïekbeheer. We sturen de natuur zo een beetje bij. Maar het klimaat en de natuur zelf speelt de hoofdrol, natuurlijk. Na de afgelopen droge zomers zien we bijvoorbeeld dat sommige soorten beter bestand zijn tegen droogte dan andere.”

Quote Begraven in de natuur en natuurbe­heer gaan hier hand in hand





Natuur en mens

Het contact met mensen die op Maashorst wandelen of komen gedenken is fijn, vindt Marcel. “‘Wat wordt het hier mooi’, zeggen ze. Mensen kiezen bewust voor een plek in een natuurgebied, en het is aan ons om daar zo zuinig mogelijk mee om te gaan. Begraven in de natuur en natuurbeheer gaan hier hand in hand. We zorgen ervoor dat het gebied in balans blijft.”

Trots

Volledig scherm Marcel is trots. Bijvoorbeeld op de plek waar vroeger aardappels op de akker stonden en waar nu de natuur volop in ontwikkeling is. “Je vindt er nu veel planten- en vogelsoorten. Maashorst is niet alleen een fijne plek voor mensen, ook dieren voelen zich hier thuis. Zo drinken de reeën uit het ven waarin kikkers, padden, visjes en salamanders leven. De das is weer volop actief en ook de vos spotten we soms. En met graspiepers, buizerds, spechten, de grauwe klauwier en de geelgors kan ook een vogelaar hier zijn hart ophalen.”

Natuurmonumenten

Natuurbeheerders als Marcel zorgen voor een mooi Maashorst. Volgens een beheerplan, met daarin een duidelijke toekomstvisie. Zodra het natuurgebied in rust is (na de laatste natuurbegraving) neemt Natuurmonumenten het natuurbeheer over. Zo blijft het voor altijd een mooie plek, en altijd natuur. Ook voor de generaties die na ons komen.

Wandel je mee?

Elke tweede dag van maand kan iedereen die dat wil een uur lang meewandelen over Maashorst. Dan hoor je nog meer van dit soort leuke dingen, en leer je over natuurbegraven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website.