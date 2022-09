‘De natuur vraagt niks, maar geeft heel veel’

Natuurbegraafplaats SchoorsveldJohn van Pol verwondert zich iedere dag over de pracht en kracht van de natuur en de verbindingen die ontstaan op natuurbegraafplaats Schoorsveld. 28 jaar lang had hij zijn eigen bedrijf in de bosbouw. Zijn werkzaamheden waren vooral gericht op productie. Hij verdiepte zich en kwam erachter dat de natuur veel meer te bieden heeft. Inmiddels is hij al jaren betrokken bij natuurbegraafplaats Schoorsveld als natuurbeheerder.

Nog lang niet uitgeleerd

Vanuit zijn werk reed John regelmatig langs het natuurgebied waar nu Schoorsveld is. Hij wist nog niet goed wat hij zich voor moest stellen bij een natuurbegraafplaats. Inmiddels weet hij dat het veel meer inhoudt dan hij had gedacht. Hij is verrast door de manier waarop de natuur wordt onderhouden en wordt ondersteund. De natuur staat voorop. De natuur bepaalt waar een boom wel of niet wil groeien. “Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Steeds weer zie ik nieuwe groeiprocessen en ontdek ik nieuwe planten en dieren.”

Quote Het is mijn werk maar dat is eigenlijk vervaagd, zo bijzonder is de plek waar ik mag werken



John van Pol , Natuurbeheerder bij natuurbegraafplaats Schoorsveld

Een ziel

“Elke ochtend begint anders. Soms word ik verwelkomd door mist, een andere keer door de stralende zon. De ene keer begroet door een ree, de andere keer door de ijsvogel. De natuur biedt zich telkens anders aan, maar altijd is deze bijzonder en mooi. De plek waar ik mag werken is zo bijzonder. Dat het mijn werk is, is vervaagd.” In de 25 hectare natuur van Schoorsveld is volgens John alles aanwezig.” De stilte van het water, de openheid van de heidevelden en de geborgenheid van de bossen. Als je een natuurgebied bezoekt krijg je een bepaald gevoel. Een natuurgebied in aanleg moet zich gaan zetten, een ziel krijgen; hierdoor krijg je een connectie met deze natuur.”

Zonder woorden begrepen worden

John spreekt en ziet veel mensen op Schoorsveld. Het valt hem op dat mensen de natuur altijd meenemen of betrekken in hun emotie, verdriet en verwerking. “Mensen blijven altijd langer om een wandeling te maken of gewoon nog even in de fijne natuur te zijn. Ze vinden daarin troost. Wanneer ze de bloemetjes zien bloeien ervaren ze op een zware dag toch een gevoel van verlichting. De natuur vraagt niks maar geeft heel veel.” Zo sprak John een man die in de ochtend op het bankje bij het water was gaan zitten. Toen hij na een tijdje op zijn horloge keek was het einde middag. Hij was opgegaan in de stilte en schoonheid van het water waardoor hij de tijd helemaal vergat.

Dieren laten zich zien

John geniet elke dag van de combinatie mens en natuur. Hij weet dat deze twee dichter bij elkaar staan dan dat mensen zich soms realiseren. Hij vindt het bijzonder dat hij hier een bijdrage aan mag leveren. “Het is niet alleen een fijne plek voor mensen, ook veel diersoorten laten zich inmiddels op de natuurbegraafplaats zien. Je hebt struikvormers en bessen nodig voor vogels, water voor amfibieën en kruiden voor vlinders en insecten. Zij bepalen of ze zich thuis voelen. Wij kunnen thuis onze woonkamer nog eens anders inrichten en aanpassen maar zo werkt het niet bij dieren.”

Wandel je mee?

Elke 2e dag van de maand organiseren we een informatieve wandeling over natuurbegraafplaats Schoorsveld. De wandeling start om 10.30 uur en duurt ongeveer 60 minuten. Wandel je mee? Er is veel belangstelling, dus schrijf je tijdig in via de website.