De Opel-dealer bij jou in de buurt

Familiebedrijf

Afgelopen zomer werd de overname door Louwman van de vier Opel-dealers in groot Rotterdam beklonken. Louwman is een familiebedrijf met zo’n 70 dealers van diverse automerken door heel Nederland, dat al bijna 100 jaar bestaat. De vestiging in Spijkenisse sloot de deuren en de vestigingen in Rotterdam, Schiedam en Naaldwijk gaan verder onder de naam Louwman, samen met alle medewerkers.

Uitgebreide service

Bekende gezichten dus bij Louwman voor wie voor onderhoud of reparatie van zijn Opel komt. En ook de service is er als vanouds, maar door de samenvoeging van de beide bedrijven zijn de mogelijkheden verder uitgebreid. Zo biedt Louwman ook financiering, verzekering en private lease, waarmee je voor een vast bedrag per maand een nieuwe Opel rijdt. Ook is het aanbod – en dus de keuze in occasions vele malen groter dan voorheen.