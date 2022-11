De oplossing als je een fijne bedrijfsruimte zoekt

XLBox NederlandSteeds meer ZZP’ers, webshopeigenaren en andere ondernemers zijn op zoek naar een bedrijfsruimte. Ze willen graag een opslagruimte met gemak en comfort, en waar ze hun voorraad of materialen veilig achter kunnen laten. Op deze locaties is er ook ruimte om te werken op beschikbare flex-werkplekken.

Bij XLBox begrijpen ze waar ondernemers naar op zoek zijn. Zij combineren opslagruimtes met werkplekken en een zakelijk adres met een eigen huisnummer en brievenbus. De garageboxen zijn te huur of te koop voor zelfstandigen en voor particulieren.

Uniek concept

De opslagruimtes zijn sterk in trek bij onder andere ZZP’ers, dit komt door de business lounges en de flex-werkplekken gelegen bij de garageboxen. Dit is uniek en vormt de basis van het concept. Ondernemers doen hier hun administratie, drinken er een kop koffie en kunnen gebruik maken van de toiletten. Dat maakt het de ideale plek om te werken: dichtbij de voorraad of materialen die zij opslaan en vanuit de locatie beheren.

Daarnaast zijn de boxen makkelijk toegankelijk. “Alle boxen zijn tot aan de garagedeur bereikbaar met een motor, auto of bestelbus, ook op de eerste etage. Dankzij de hellingbaan met een breedte van 6 meter en tweerichtingsverkeer is er voor iedereen voldoende ruimte om er met alle spullen en materialen naartoe te rijden”, licht Bas Reedijk toe, partner bij XLBox.

Volledig scherm © XLBox Nederland

Een zakelijk adres

ZZP’ers kunnen de boxen huren of kopen. Dat betekent dat ze daar voordelig gebruik van kunnen maken of zelf in kunnen investeren. In beide gevallen biedt de box ze de mogelijkheid om een zakelijk adres te kiezen dat voldoet aan de voorwaarden van de Kamer van Koophandel voor een bedrijfsadres.

Op die manier kunnen ondernemers zaken en privé gescheiden houden, op een locatie die zakelijk allerlei mogelijkheden biedt.

Goed geregelde beveiliging

Gebruikers krijgen toegang met hun smartphone door zich fysiek op locatie aan te melden met hun telefoonnummer. Er is een noodsleutel beschikbaar, maar in principe wordt het allemaal digitaal geregeld. Met diezelfde smartphone kun je de garagedeur openen. Dankzij de camerabewaking voor de algemene ruimtes is er sprake van veel sociale controle. Dit komt de veiligheid voor alle gebruikers ten goede.

Ook de garageboxen zijn volledig beveiligd met cameratoezicht. De huurders en eigenaren hebben hier de controle over.

Volledig scherm © XLBox Nederland

Extra werk wordt uit handen genomen

“We helpen onze huurders en eigenaren van de garageboxen met alle aanvullende diensten die ze zoeken.” Reedijk doelt op de marketing en bezichtigingen voor investeerders in de boxen, en op het papierwerk en al het andere dat er geregeld moet worden.

XLBox wil zoveel mogelijk werk uit handen nemen en zo een fijne werkplek creëren.

Meer locaties

De boxen in Zoetermeer, Arnhem en Nijmegen waren binnen korte tijd verkocht. Het concept slaat aan. Het plan is om uit te breiden naar meer locaties. Particulieren hebben er behoefte aan en daar proberen ze bij XLBox op in te spelen.

Op de website kunnen geïnteresseerden in realtime zien welke boxen nog beschikbaar zijn, om daar direct op te reageren.