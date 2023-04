De persoonlijke aanpak van deze scholengemeenschap werkt

Naast gymdocent is Youp mentor en leerlingbegeleider op het ’s Gravendreef College in Leidschenveen. Al die verschillende rollen passen Youp goed. Als leerlingbegeleider voert hij gesprekken met leerlingen en bekijkt hij wie eventueel extra zorg nodig heeft.

“Elk jaar schrijven we met het zorgteam een plan (jaarplan passend onderwijs) met een begroting voor deze zorg. Dit plan sluit aan op de visie van de school. Spinoza neemt dit altijd erg serieus en luistert goed naar de mensen op de werkvloer.” Voor Youp een teken van vertrouwen en de reden dat hij na een kort uitstapje naar een andere werkgever weer is teruggekeerd op zijn oude stek.

Inspirerende studiedagen

Ook Roos, docent aardrijkskunde op het ’s Gravendreef College in Leidschendam, ervaart de ruimte om dingen aan te geven. “Niet alleen mag je meedenken als docent, er wordt altijd vanuit hogerhand wat mee gedaan.” De aanpak van Spinoza is heel persoonlijk. De collega’s van de twaalf middelbare scholen hebben onderling een hechte band. Precies de reden waarom Roos voor een school binnen deze scholengroep heeft gekozen.

“Op studiedagen ontmoet je je collega’s. Hier leren we van elkaar en delen we inzichten. Zo komen we met elkaar tot de beste manier van onderwijs geven. Heel inspirerend.” Youp vult aan: “Spinoza is een grote scholengemeenschap, maar weet de verbinding tussen de verschillende scholen goed te leggen. Dat vind ik heel knap.”