De toekomst van gisteren en morgen te zien op RetroFuture in het Evoluon

Stichting Next Nature NetworkSinds mensenheugenis vragen we ons af hoe de toekomst eruitziet. Leonardo da Vinci droomde in de 15e eeuw al over de vliegende mens. Vijfhonderd jaar later steeg het eerste gemotoriseerde vliegtuig op en in 2019 steeg de Fransman Frank Zapata al vliegend in een jetpack het Kanaal over. Was het een toekomstdroom van Da Vinci of een voorspelling van de realiteit? De nieuwe tentoonstelling RetroFuture van het Evoluon neemt je mee op reis in de toekomst van gisteren én morgen.