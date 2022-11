De vijf stappen: van potentiële klant naar ambassadeur van jouw bedrijf

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Om gelijk een misverstand uit de weg te ruimen, dit verhaal is niet alleen van toepassing op Francien en haar katten, maar kan net zo goed over Matthieu gaan, die op zoek is naar een nieuwe auto. Of over Mark en Eva die nadenken over een nieuwe keuken. Het gaat over mensen die interesse hebben in het artikel dat jij verkoopt of de dienst die jij aanbiedt. Jouw potentiële klanten.

Zorg dat je wordt gezien

De klantreis, zo noemen we het traject van bezoeker naar betalende klant, bestaat uit vijf fases. In de eerste plaats moet je ervoor zorgen dat jij, als ondernemer, wordt gezien. Daarom heb je een website, ben je actief of sociale media, plaats je advertenties of sponsor je de plaatselijke hockeyclub in ruil voor jouw naam op een bord langs de rand van het wedstrijdveld. De reis kan beginnen.

Geef iets weg

Volledig scherm © MailBlue De tweede fase in de klantreis noemen we de leadfase. Een Engelse term die je gelijk weer mag vergeten, maar het draait erom dat je contactgegevens verzamelt. Dat doe je het beste door iets weg te geven. Francien krijgt een mailing met tips over het fotograferen van katten en Matthieu kan aan de hand van twaalf vragen ontdekken of hij al klaar is voor een volledig elektrische auto of toch beter kan kiezen voor een hybride. Mark en Eva krijgen een mailing waarin de voor- en nadelen van diverse aanrechtbladen worden toegelicht. Gratis en voor niets. Ze hoeven alleen hun naam en e-mailadres achter te laten.

Vertrouwen opbouwen

Nu je contactgegevens hebt gekregen, ligt er voor jou een kans om vertrouwen op te bouwen. Je kunt jouw product of dienst laten zien door een wekelijkse nieuwsbrief te sturen, maar zit jouw klant daar wel op te wachten? Probeer te achterhalen wat jouw potentiële klant nodig heeft, waar hij of zij tegenaan loopt en wat de frustraties zijn en zorg dat ze juist die informatie krijgen, die ze op dat moment nodig hebben. En vervolgens bied je ze iets aan. Heel laagdrempelig. Je nodigt Francien uit om in één van je winkels te komen kijken en geeft haar een QR-code waarmee ze dertig procent korting krijgt op een kattenmand, Matthieu krijgt een uitnodiging voor een gratis proefrit en je vraagt aan Mark en Eva of ze een afspraak willen inplannen voor een gratis adviesgesprek.

Jouw potentiële klant is een betalende klant geworden. En nu?

Top, het is gelukt. Francien heeft een kattenmand gekocht, Matthieu, Mark en Eva hebben een handtekening gezet onder een offerte. Klaar, achteroverleunen maar? Nee, natuurlijk niet! Je wilt toch niet dat hun aankoop iets eenmaligs is? Daarom houd je ook in deze fase contact met de klant. Wellicht komen ze terug voor iets extra’s of komen ze regelmatig bij jou shoppen.

Klant wordt ambassadeur

Volledig scherm © MailBlue En uiteindelijk, als je het echt goed hebt aangepakt, wordt jouw klant ambassadeur. Francien deelt op Insta en TikTok niet alleen video’s van haar katten, maar laat zien hoe geweldig haar katten die nieuwe mand vinden: hier gaan ze wel in liggen. Matthieu vertelt trots aan zijn vrienden waar hij zijn nieuwe auto heeft gekocht en hoe fijn het contact was en Mark en Eva geven jouw bedrijf een mooie review. Je klanten zijn ambassadeurs geworden en de mond-tot-mondreclame doet z’n werk.

Download gratis het handboek

Klinkt goed allemaal. Toch grote kans dat je nu denkt: maar hoe ga ik dit realiseren? Om je daarmee op weg te helpen, heeft MailBlue een compact en overzichtelijk handboek gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe je de begeleiding van de klantreis volledig geautomatiseerd kunt sturen en begeleiden. Download het hier helemaal gratis.