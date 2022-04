De voorjaarstrends die je gezien moet hebben

Ontspannen met Northern Calm

De ontmoeting tussen noord en oost. De trend Northern Calm brengt Scandinavië samen met Japan. Beide werelden hebben veel overeenkomsten zoals aandacht voor het ritueel, eenvoud in vormgeving, respect voor het materiaal en erkenning van het ambacht. Deze samensmelting zorgt voor een neo-minimalistisch interieur met een vanzelfsprekende elegantie. Sereen en verstild, mede door het gebruik van zachte beige- en groentinten. De organische materialen zoals linnen, keramiek en hout voegen een subtiele vergankelijkheid toe. Het brengt noord en oost volledig in balans.

Stralen met Algal Growth

Blozen met Multi Species

Deze lente en zomer doet kleur ertoe. De modetinten van dit moment gaan van lila, via roze, naar aubergine en steenrood. Met blauwe accenten. Het zijn fantasierijke en nieuwsgierige tinten, gedistilleerd uit de trend Multi Species, die uitersten samenbrengen. Stoere en robuuste materialen gaan hand in hand met een chique tint terwijl een krachtige kleur een relatie zoekt met een romantisch meubel. Grootsheid vindt zich terug in de verfijndheid. Om een kleur van te krijgen.