De vrouw van Cees vond haar rustplek in de natuur

Huis ter Heide

De wind voer hen in januari 2021 naar Huis ter Heide waar Cees de waarde van het bos herontdekte tijdens wandelingen met zijn zakenpartner. “Hier verzinnen we alles en lossen we alles op.” Ook hier nam hij Joke mee naartoe. Jarenlang hadden ze gesproken over cremeren en hun as uitstrooien in Schotland. Eenmaal op natuurbegraafplaats Huis ter Heide zei ze: “Ik vind dit veel mooier. De natuur groeit boven je verder. Je gaat weer bescheiden terug naar de natuur.”