Debbie wilde altijd haar buik verstoppen, maar dat is nu niet meer nodig

Boerhaave Medisch Centrum“Ik was zo trots op mezelf, maar als ik in de spiegel keek, werd ik verdrietig. Na een lang proces was ik enorm afgevallen en daardoor had ik last van huidoverschot bij m’n buik. Het leek net of ik een buideltas onder mijn broek droeg en ik was continu bezig hoe ik dat onzichtbaar kon maken. Daar voelde ik me heel onzeker over.” Na lang wikken en wegen, besloot Debbie om een buikwandcorrectie uit te laten voeren. “Nu ben ik zo blij dat ik die stap heb genomen. Het voelt als een bevrijding.”

Debbie ging niet over één nacht ijs voor ze een afspraak maakte bij een kliniek. “Ik vond het echt heel spannend. Ik was nog nooit geopereerd. Zo’n buikwandcorrectie is een serieuze ingreep. Je moet er goed over nadenken óf je het wilt doen en waar je het wilt laten doen.”

Ervaren en gespecialiseerde plastisch chirurgen

Debbie koos voor Boerhaave Medisch Centrum. Dit is de grootste kliniek voor plastische chirurgie in Nederland en hier worden diverse behandelingen uitgevoerd, variërend van een ooglid- of neuscorrectie tot een borstvergroting of liposuctie. De behandelingen worden enkel uitgevoerd door ervaren en gespecialiseerde plastisch chirurgen. Die deskundigheid zie je terug op Zorgkaart Nederland, waar deze kliniek maar liefst een 9.1 scoort en tot twee keer toe werd uitgeroepen tot één van de best gewaardeerde klinieken van Nederland.

24 uur per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar

Elke plastisch chirurg van Boerhaave besteedt samen met de cliënt veel aandacht aan het opstellen van een passend behandelplan. De wens van de cliënt speelt hierin de leidende rol en de specialist geeft een persoonlijk en realistisch advies en legt goed uit wat de cliënt kan verwachten. Ben je na de ingreep thuis en heb je vragen? Je kunt altijd contact opnemen met de kliniek, want bij Boerhaave is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar een plastisch chirurg aanwezig.

Desondanks vond Debbie het heel spannend om naar het intakegesprek te gaan. “Tijdens die eerste kennismaking zou ik juist datgene moeten laten zien, wat ik altijd voor iedereen wilde verstoppen”, vertelt ze. “Daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij. Uiteindelijk viel het alles mee. Dat ongemakkelijke gevoel, verdween binnen vijf minuten. De chirurg begreep precies wat mijn probleem was en wat ik graag wilde. Dat was zo fijn.”

‘Het voelt als een opluchting’

"Er werd heel goed uitgelegd wat er ging gebeuren. Vlak voor de operatie stelde iedereen zich voor en vertelde wat hij of zij ging doen. Dat was zó geruststellend. Ik had verwacht dat ik na de operatie heel veel pijn zou hebben, maar dat is me enorm meegevallen. Na drie weken kon ik steeds meer en na zes weken was ik volledig hersteld. Ik ben zo blij dat ik de ingreep heb laten uitvoeren. Het is een opluchting. Ik hoef mezelf niet meer te verstoppen en dat voelt als een bevrijding."

Gratis consult

Herken jij jezelf in het verhaal van Debbie en voel jij jezelf ook onzeker over een deel van jouw lichaam of gezicht? Bij Boerhaave kan je terecht voor een vrijblijvend consult. Je zit dus nergens aan vast en hoeft ook niets te betalen. Heb je nog twijfels na het eerste consult? Ook het tweede consult is gratis.

Boerhaave Medisch Centrum is gevestigd in Amsterdam en sinds kort is er ook een kliniek geopend in Utrecht. Kijk voor meer informatie, ervaringen van anderen, de behandelingen en bijbehorende prijzen op de website.