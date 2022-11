Deze 5 super deals wil je niet missen

Met de veelzijdige Kobo Libra 2 eReader geniet je comfortabel van de mooiste verhalen. De Libra 2 is uitgerust met een ontspiegeld, 7 inch HD-touchscreen met ComfortLight Pro achtergrondverlichting. Hierdoor lees je comfortabel in de felle zon of juist in een donkere omgeving. Het scherm is voorzien van de meest recente Carta 1200-technologie, welke garant staat voor diepe contrasten en verbeterde responsiviteit.