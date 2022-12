Deze 6 series van eigen bodem wil je deze winter bingewatchen

T-MobileGrauwe dagen en donkere avonden: als er een seizoen uitermate geschikt is voor het bingewatchen van series, dan is het de winter wel. Natuurlijk zijn er volop goede Amerikaanse en Scandinavische varianten op de streamingdiensten te vinden, maar wist je dat er ook genoeg topseries van eigen bodem het bekijken meer dan waard zijn?

Deze zes Nederlandse series zijn allemaal op Videoland en/of Netflix te vinden, dus ze zijn waar en wanneer je maar wilt te streamen. In de trein richting je werk, op de achterbank onderweg naar familie of gewoon lekker met pantoffels en popcorn thuis op de bank.

Vermakelijke sekslijn comedy - Dirty Lines

Alhoewel de naam misschien anders doet vermoeden, is Dirty Lines een Nederlandse dramaserie die dit jaar nog op Netflix is verschenen. Het verhaal speelt zich af in de jaren 80 in Amsterdam. Psychologiestudente Marly start met een bijbaantje bij een gloednieuw bedrijf: Teledutch, Europa’s eerste onderneming in sekstelefoonlijnen. Het bedrijf wordt gerund door de broers Frank en Ramon Stigter en binnen no-time verdienen de mannen geld als water. Marly wordt volledig meegezogen in deze wilde en snelle transformatie. Te zien op Netflix.

Deze serie laat je niet meer los - Sleepers

Sleepers is een nieuwe misdaadserie van eigen bodem en onlangs verschenen op Videoland. De serie werd bedacht door Robert de Hoog, die je ook wel kunt kennen als ‘Tatta’ uit de misdaadserie Mocro Maffia.

Wanneer een rechercheur van de ene op de andere dag gedwongen wordt zeer vertrouwelijke informatie door te geven aan een criminele bende komt hij in een moeras van leugens, moorden en afpersing terecht. Wie kun je nog vertrouwen? Te zien op Videoland.

Het vervolg op de familiekroniek - Judas II

Eindelijk, het langverwachte tweede deel van de serie Judas is uit. Om het verhaal nog even op te frissen: Astrid Holleeder merkt al op jonge leeftijd dat zij anders is dan haar volkse broer en zus, Willem (juist, Holleeder) en Sonja. Ze probeert zich te ontwikkelen om weg te komen van haar gewelddadige vader. Maar keer op keer wordt Astrid weer opgeslokt door haar familie, en in het bijzonder haar criminele broer Willem. Uiteindelijk leidt dit tot het pijnlijke, maar noodzakelijke verraad van Willem aan Justitie. Te zien op Videoland.

Loodzwaar en grensverleggend - Special Forces VIPS

Ben je benieuwd naar de zwaarste militaire training van de Special Forces? Dan is deze serie wat voor jou. Je volgt hoe Bekende Nederlanders een loodzware en grensverleggende training van voormalige Special Forces Operators krijgen. De BN’ers - waaronder Donny Roelvink, Sylvia Geersen en Kaj Gorgels - worden tijdens deze exclusieve training gestript van hun naam, status en luxe en er wordt gekeken of ze eigenschappen bezitten die toebehoren aan Special Forces Operators. De zwaarste en moeilijkste test van hun leven. Wie heeft het in zich en zal deze nietsontziende strijd gaan winnen? Te zien op Videoland.

Een kijkje in het (liefdes)leven van een lesbische twintiger - ANNE+

Zelden brengt Netflix een Nederlandse productie zo groot uit als de serie ANNE+, die bekeken kan worden in 190 landen en ondertiteld is in 32 talen. ANNE+ is een dramaserie over het (liefdes)leven van Anne, een lesbische twintiger uit Amsterdam. In elke aflevering leren we meer over Anne en haar oude en nieuwe liefdes, maar ook over haar vrienden, familie en collega’s. ANNE+ is een serie over identiteit, relaties en je plek in de wereld ontdekken. De serie is bedacht en opgezet vanwege het gebrek aan positieve queer representatie in film en televisie. Mooi detail, het team van ANNE+ bestaat overwegend uit vrouwelijke, queer filmmakers. Te zien op Netflix.

Welkom in een wereld vol glitter, glamour en drama - The Real Housewives of Amsterdam

Bij de titel denk je misschien: wat is er interessant aan om een stel huisvrouwen te volgen? Maar niets is minder waar. De succesvolle en ondernemende vrouwen Cherry-Ann, Djamila Celina, Hella, Maria, Kimmylien, Sheila, en Susanna nemen je mee in hun extravagante leven vol glitter, glamour en gossip. Hun leven speelt zich af in de hogere sociale kringen van Amsterdam, waar een roddel of gerucht sneller rondgaat dan het licht. De dames nemen geen blad voor de mond en dat blijft niet zonder gevolgen, want zet zeven vrouwen uit de upperclass van Amsterdam aan één tafel en je krijgt gegarandeerd drama. Te zien op Videoland.

