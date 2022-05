Deze 8 unieke deals wil jij niet missen

Waarom zou je je favoriete muziek niet lekker buiten in de tuin, op het terras of op het strand beluisteren? Dat kan met de draadloze Sonos Move. Deze draagbare Sonos smart speaker kan buiten tegen een stootje, hij is namelijk weers-en spatbestendig. Erg cool: onderweg kalibreert Auto Trueplay automatisch het geluid elke keer dat het wordt verplaatst. Je bedient de speaker met jouw stem, via Google Assistent of Alexa en streamt je favoriete muziek via Wifi of Bluetooth. De Sonos Move produceert een flinke bak aangename herrie en klinkt tegelijkertijd gelaagd en gedetailleerd. Beschikbaar in Black en Lunar White.