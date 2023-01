Deze auto heeft wollen bekleding: ‘Vroeger zag men leer als het toppunt van luxe, maar dat zat echt tussen onze oren’

VolvoIn de auto-industrie draait het meer dan ooit om duurzaamheid en vooruitstrevende productiemethoden. Dat zie je terug in de opkomst van elektrische modellen, maar verrassend genoeg ook in het duurzame interieur van nieuwe auto’s. “Het ziet er prachtig uit en doet veel warmer aan dan leer ooit was”, aldus meubelmaker en autoliefhebber Jos van Rensen (72).

Tot voor kort runde Jos uit Venlo een interieurbouwbedrijf. In de interieurwereld ziet hij een duurzame aanpak en het gebruik van milieubewuste materialen elk jaar toenemen. “Zo wordt er tegenwoordig veel met bamboehout gewerkt. Dat groeit in verhouding tot andere houtsoorten heel snel en is dus een milieuvriendelijke keuze in vergelijking met eikenhout van een boom die er honderden jaren over doet om groot te worden.”

Als voormalig meubelmaker ziet Jos verrassende parallellen tussen interieurtrends en innovaties uit de auto-industrie. “Ik rij al bijna mijn hele leven Volvo en ik hou de autowereld net zo nauwlettend in de gaten. Bij Volvo zie je vergelijkbare aanpak als bij vooruitstrevende meubelmakerijen: in die auto’s zitten tegenwoordig hergebruikte kunststoffen die zo mooi zijn dat je ze niet van nieuw kunt onderscheiden.’’

Op weg naar een circulaire toekomst

Bewust hergebruik en de keuze voor meer verantwoorde bekledingsstoffen zijn nog maar het begin voor Volvo. Uiterlijk in 2040 wil de Zweedse autoproducent volledig circulair zijn. Om dat doel te bereiken stelt het merk duidelijke doelen: zo moet in 2025 minimaal vijfentwintig procent van het gebruikte materiaal in een nieuwe Volvo gemaakt zijn van gerecyclede of biologische grondstoffen, zoals wol.

Dat is duurzamer dan leer omdat het een hernieuwbaar product is: doordat het toch al op schapen groeit, is het in principe eindeloos beschikbaar. Volvo biedt nog meer duurzame, verantwoorde alternatieven zoals Nordico, een textielsoort gemaakt van hergebruikte PET-flessen, gerecyclede kurken uit de wijnindustrie en natuurlijke materialen uit duurzaam beheerde bossen in Zweden en Finland.

De toekomst omarmen

Uit een trendrapport van The Future Laboratory, een Britse denktank, blijkt dat de toepassing van duurzame materialen en verantwoorde productiemethoden een extra reden is voor consumenten om voor een merk te kiezen.

Volvo XC40-rijder Jos van Rensen herkent dat: “Het is goed om met je tijd mee te gaan. Ik blijf ook altijd nieuwsgierig en ben zelfs naar de Nederlandse Volvo-importeur in Beesd gereden om het wollen interieur van de nieuwe C40 Recharge in het echt te ervaren. Het ziet er prachtig uit en doet veel warmer aan dan leer ooit was. Vroeger zag men leer als het toppunt van luxe, maar dat zat echt tussen onze oren. Als ik morgen een nieuwe auto kies, dan ga ik voor wol.”

Duurzaam op alle vlakken

