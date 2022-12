Deze auto kan aanrijdingen voorkomen: ‘Ik ben wel eens gered toen het systeem zelf remde’

VolvoIedereen, hoe goed je ook kunt autorijden, let wel eens minder goed op achter het stuur. Vermoeidheid hoort bij het leven en soms ben je even afgeleid. Pepijn van Dam uit Haarlem is nog nooit in slaap gevallen achter het stuur, maar voelt zich toch geholpen door de technologie in zijn volledig elektrische Volvo C40 Recharge.

Bij een onverwachte situatie kan een fractie van een seconde het verschil maken: hoe eerder en hoe adequater je reageert, hoe kleiner de kans op een ongeluk. “Het is prettig dat de auto meedenkt”, spreekt de 52-jarige HR Manager Pepijn uit ervaring. “Ik ben wel eens ‘gered’ toen het systeem zelf remde terwijl ik kruisend verkeer over het hoofd zag. Het feit dat de auto dan wél op let, voorkomt heel wat onheil.”

Doorbraak in autoland

Dankzij hypermoderne technologie verandert je auto steeds meer in een rijdend veiligheidsschild. Maar de toekomst heeft nog meer in petto. Onafhankelijk tech-expert Remy Gieling legt uit: “Nieuwe systemen kunnen tot twintig procent van de verkeersongelukken voorkomen. Met name lidar (Laser Imaging Detection And Ranging) is een doorbraak. Deze lasergestuurde radarsensoren kunnen veel verder ‘vooruitkijken’ dan het menselijk oog – zelfs in dichte mist, met zware regen- of sneeuwval – maar ook dan bestaande systemen.’’

Deze auto kan aanrijdingen voorkomen

De eerste auto van een nieuwe generatie Volvo-modellen, de nieuwe Volvo EX90, is uitgerust met deze veiligheidstechnologie. Vijf radars, acht camera’s en zestien ultrasone sensoren creëren als het ware een 360-graden veiligheidsschild om de Volvo heen.

“Slimme veiligheidssystemen verkleinen de kans op een ernstig auto-ongeluk met twintig procent”, concludeert Volvo na jarenlang onderzoek. “Negen procent van de verkeersongelukken die worden veroorzaakt door menselijk falen kan in zijn geheel worden voorkomen.”

Honderden meters vooruit kijken

Dankzij onder meer lidar kan de Volvo EX90 ook ’s nachts honderden meters voor de auto objecten herkennen en daar passend op reageren, vaak nog voordat de bestuurder het door heeft. Zo word je achter het stuur eerder en beter geïnformeerd, heb je meer tijd om te reageren en kun je ongelukken voorkomen.

Daarnaast houdt de Volvo EX90 zijn inzittenden beter dan ooit in de gaten. Twee camera’s en een aanraakgevoelig stuurwiel (dat met sensoren voelt of je jouw handen nog aan het stuur hebt) controleren of de bestuurder nog oplet. Indien nodig, kan de auto aanrijdingen voorkomen en zichzelf veilig stilzetten. Zelfs als de auto geparkeerd staat, blijven de sensoren alert.”

Crashtest met zwangere dummy’s

Het automerk uit Zweden streeft naar nul botsingen en een wereld waarin niemand meer ernstig gewond of om het leven mag komen in een nieuwe Volvo. Het merk doet daarom al jaren crashtests met mannelijke én vrouwelijke dummy’s, in verschillende lengtes en vormen. Maar ook worden speciale ‘zwangere’ dummy’s gebruikt om ook zwangere bestuurders en passagiers beter te beschermen.

De hoge veiligheidsstandaard was een van de redenen dat de familie Van Dam voor een Volvo C40 Recharge koos. “De verfijnde uitstraling van de auto en de flexibele voorwaarden van Care by Volvo, het flexibele auto-abonnement, spreken ons erg aan”, legt Pepijn uit. “Maar de focus op veiligheid is zeker een doorslaggevend argument. Dit automerk begrijpt als geen ander dat jij jezelf en je dierbaren veilig wilt houden.”

Veilig en duurzaam

Ontdek de voordelen van de nieuwste volledig elektrische SUV van Volvo. Met revolutionaire veiligheidssystemen, een actieradius tot 600 kilometer per uur, een oplaadtijd van 30 minuten en een ledervrij interieur is de Volvo EX90 de nieuwe standaard op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.