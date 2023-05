Deze betrouwbare auto staat al twee decennia aan de top en is meteen leverbaar

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Citroën C3 heeft een uitstekende reputatie. Sinds de introductie twintig jaar geleden is het geliefde model al miljoenen keren verkocht. Dit is dus met recht een succesnummer. Begrijpelijk, want het voertuig is betaalbaar, comfortabel en praktisch. Overigens staat de ontwikkeling niet stil. Het Franse merk is inmiddels alweer aanbeland bij de derde generatie.

Vliegende start van vooraanstaand automodel

Direct na de lancering in 2002 trok de toen kersverse Citroën C3 heel wat aandacht. De autofabrikant haalde voor het design zijn inspiratie deels uit de welbekende Eend, zoals de ronde daklijn, de ietwat bolle motorkap en het derde zijruitje. De rondingen resulteren in een ruim interieur met veel bagageruimte. Opvallend genoeg is de eerste generatie van de C3 nog volop te zien in het huidige straatbeeld. Deze auto moet dus wel van een hoge kwaliteit zijn.

Citroën bracht kort na het standaardmodel de C3 Pluriel en C3 XT-R op de markt. Deze driedeurs hatchback met verwijderbaar panoramadak en compacte SUV bleken eveneens succesvol. Kortom, genoeg reden om een tweede generatie van de C3 in de steigers te zetten. Die zag eind 2009 het levenslicht. De voornaamste verbeteringen zijn een fors lagere uitstoot, ruimer interieur en optionele panoramische voorruit.

Vrijwel meteen wegrijden in een nieuwe hatchback

Na maar liefst 3,6 miljoen verkochte C3’s verscheen in 2016 de derde generatie. Ook die is populair. Niet voor niets verkochten autodealers tot dusver al 1,2 miljoen stuks. Het moderne design ligt in lijn met het stoere uiterlijk van de eerder verschenen C4 Cactus. Aansprekende details zijn het stijlvolle front en de robuuste ‘stootkussens’ op de flanken.

Geïnteresseerden kiezen uit een heleboel lakkleuren en drie verschillende kleurstellingen voor het dak. Verder ondersteunt de nieuwste C3 het Advanced Comfort-programma. Dat betekent kortweg comfortabel rijden in een rustgevend interieur met zachte materialen. Op zoek naar een auto met een hoge instap? In dat geval is de SUV C3 Aircross een interessante optie. De fabrikant voorzag dit gewilde voertuig in 2021 van een upgrade, zoals een groter aanraakscherm en luxere stoelen.

Lucratieve voorraadactie

Volledig scherm Wil je zo snel mogelijk in een nieuwe auto rijden? Maak dan nu gebruik van de Citroën Take & Go-voorraadactie en profiteer van een aantrekkelijke korting. Daarnaast zijn alle huidige Citroën C3-modellen beschikbaar voor lease. Ook de grotere C4 is direct leverbaar.