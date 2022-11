Deze bibliotheek heeft veel meer te bieden dan het lenen van boeken

1. Leuke evenementen en activiteiten

Voor iedere doelgroep worden er regelmatig leuke en interessante evenementen georganiseerd door de werknemers. Zo kwamen er tijdens de Kinderboekenweek maar liefst 1500 kinderen langs voor activiteiten als karikatuurtekenen en kinderyoga, was de lunch voor eenzame ouderen al ruim van tevoren uitverkocht en bleek Keti Koti een groot succes. Ook de LHBTQ+-gemeenschap ontmoet elkaar maandelijks tijdens het Rainbow Café, dat telkens een ander thema heeft. Bekijk alle aankomende evenementen in de agenda.

2. E-books en luisterboeken aanwezig

Druilerige herfstdagen zijn ervoor gemaakt om lekker met een boek weg te kruipen onder een dekentje. Of dat nou een boek van papier is, een e-book of een luisterboek. Wist je dat je ze alle drie bij de bibliotheek kunt krijgen, en dat dit inbegrepen is in je lidmaatschap? In de online bibliotheek kun je zelfs muziek, games, films en bladmuziek vinden. Ook staan er allerlei cursussen en wetenschappelijke artikelen tot je beschikking. Zo kom jij de donkere dagen wel door.

3. Leer- en groeimogelijkheden

Doordat de Volksuniversiteit tegenwoordig in de bibliotheek huist, kun je nu ook allerlei cursussen, workshops en lezingen volgen. Dit gebeurt in kleine groepen onder begeleiding van gemotiveerde docenten. Er is dus extra aandacht om persoonlijke groei te genereren.

4. Heerlijk ontspannen

Als je even weg wil uit je eigen omgeving is het huiselijke gevoel geprobeerd terug te laten keren in de bibliotheek. Je kunt lekker lezen of bladeren aan de leestafels of in het café, onder het genot van een kop koffie of lekkere lunch. Kinderen hebben hun eigen ruimte om lekker te ontspannen.

5. Goede werk- of studeerplek

Wil jij het werken of studeren een stukje makkelijker en gezelliger maken? Je kunt je in de bibliotheek eenvoudig terugtrekken en afsluiten van de prikkels van buiten. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om in contact te komen met anderen en hulp te krijgen uit onverwachte hoek. Samen weet je immers meer dan alleen. Al met al is een prettige plek in een stimulerende omgeving.

6. Hulp bij administratieve zaken

Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is er de gelegenheid om hulp te krijgen bij al je digitale vragen. Of het nu gaat om belastingaangifte, toeslagen, donorregistratie, Zoetermeerpas, lokale of landelijke overheid, SVB, regiotaxi of de CoronaMelder-app. Het enige wat je hoeft te doen is je te melden bij het Informatiepunt Digitale Overheid in een van de vestigingen van Bibliotheek Zoetermeer.

Bezoek brengen

Zin om langs te komen? De bibliotheek bevindt zich in Stadhuis-Forum, op het adres Stadhuisplein 1. Op de website vind je meer informatie over lid worden en de geplande evenementen en activiteiten.