Deze Bredase startup helpt klanten wereldwijd met het opzeggen van abonnementen

XpendyJe kent het vast: je hebt te veel abonnementen op diensten en producten waar je eigenlijk niets mee doet. Ondertussen lopen de automatische incasso’s door en kom je er maar moeilijk van af. Daar heeft een Bredase startup iets op gevonden, want niet alleen in Nederland speelt dit probleem.

Wereldwijd gedoe

Het opzeggen van abonnementen en diensten wordt de consument behoorlijk moeilijk gemaakt. Het betreffende bedrijf is onbereikbaar, de wachtrijen bij de klantenservice zijn lang of e-mails worden gewoonweg niet beantwoord. Dat zorgt voor irritatie en is zonde van je kostbare tijd. Het opzegprobleem van abonnementen speelt in veel verschillende landen, zo blijkt. Xpendy, een groeiende start up uit Breda, regelt alle opzeggingen voor je, van begin tot eind. In Nederland én daarbuiten.

Explosieve groei

Het doel van Xpendy is om mensen te ontzorgen bij het proces van opzeggen van diensten en abonnementen, zoals bijvoorbeeld een sportschoolabonnement. Hiervoor neemt het bedrijf alles voor je uit handen. De opzegservice Xpendy startte in 2019 en groeit explosief: momenteel is het bedrijf in negen landen actief. Begin volgend jaar worden daar nog eens tien landen extra aan toegevoegd, waaronder Amerika en Groot-Brittannië.

Wereldwijd ontzorgen

Wereldwijd worden abonnementsmodellen voor bedrijven steeds populairder. Dus in steeds meer landen, binnen en buiten Europa, hebben consumenten behoefte aan een opzegservices als Xpendy die alles voor ze regelt. Inmiddels kun je bij Xpendy zeshonderd diensten in Nederland opzeggen en vierduizend in Europa. En het bedrijf blijft zijn diensten uitbreiden.

Zo werkt Xpendy

Als je een abonnement wilt beëindigen via Xpendy zoek je als eerste op de website naar de desbetreffende service die je wilt opzeggen. Dat kan gaan op een streamingsdienst, een datingsite of een loterij. Hierna vul je je persoonsgegevens in en kun je gratis een voorbeeldbrief downloaden en die zelf aangetekend versturen. Tegen een kleine vergoeding regelt Xpendy dit allemaal voor je. Via een track & trace-code kun je de brief zelf volgen. Zo heb je altijd een bewijs dat jouw afmelding in ontvangst is genomen en Xpendy zijn werk heeft gedaan. Hierna heeft het betreffende bedrijf wettelijk tien werkdagen de tijd om je gegevens te verwerken en de opzegging te voltooien. Meer weten? Kijk op de website voor meer informatie.