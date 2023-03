Deze intratuin viert 100-jarig bestaan met een weekend vol feest

Sjaco vertelt: “In 1923 begon mijn grootvader in Voorschoten met het kweken van planten. Hij startte klein, maar elk jaar moesten er meer kassen worden gebouwd om alle planten de winter te laten overleven. Mijn vader en oom kwamen later ook in het bedrijf, en de kwekerij groeide langzaam tot tuincentrum.” In 1982 sloot het bedrijf zich aan bij Intratuin. “Ik kwam in 1989 in de zaak, vers van de tuinbouwschool. We waren een begrip in de Leidse regio, maar vanwege de beperkte groeimogelijkheden verkocht ik de grond in 2008. Het kostte wat moeite om een nieuwe plek voor ons familiebedrijf te vinden, maar gelukkig vonden we ons nieuwe thuis in Lisse.”