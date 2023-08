Deze luchthaven maakt zich klaar voor de toekomst

Proeftuin voor innovatie

Rotterdam The Hague Airport, onderdeel van de Royal Schiphol Group, vervoert jaarlijks zo’n twee miljoen passagiers naar ruim vijftig Europese bestemmingen. Naast een regionale luchthaven is RTHA ook een proeftuin voor innovatie waar in samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan de luchtvaart van de toekomst. Ook wat er op de grond gebeurt is daarbij van groot belang. “Verduurzaming is essentieel voor ons voortbestaan, de luchthaven wil de impact op het milieu zo klein mogelijk maken”, zegt Michelle Samson, manager strategie, duurzaamheid en innovatie bij RTHA. “We bereiden ons alvast voor op de aankomende transitie in de luchtvaart die steeds schoner en stiller wordt. Dat doen we voor onze passagiers én voor de regio. We moeten ervoor zorgen dat de infrastructuur op de luchthaven klaar is voor nieuwe toestellen die er gaan komen.”

Volledig scherm © Rotterdam Airport

Faciliteren van duurzaam vliegen

Op het gebied van de luchtvaart wordt wereldwijd volop geïnvesteerd in de toekomst. Zo verwacht RTHA in 2024 de eerste demonstratievluchten op waterstof met een drone en vanaf 2027 met de eerste kleine vliegtuigen. Ook bereidt de luchthaven zich voor op elektrisch vliegen. Michelle: “Bij één van onze vliegclubs is een laadvoorziening waardoor lesvluchten in de toekomst volledig elektrisch kunnen worden uitgevoerd. Om dit extra te stimuleren zijn er geen havengelden tot 2025 voor elektrische vliegtuigen. Ook bereiden we ons stapsgewijs voor op waterstofvliegen. Deze vormen van duurzaam vliegen moeten we als luchthaven faciliteren: het opladen van elektrische vliegtuigen en tanken en afhandelen van waterstofvliegtuigen. We staan aan de vooravond van een grote verandering. Dat betekent kennis en ervaring opdoen, inzichten bijstellen, uitdagingen aangaan en innoveren. We zijn goed onderweg, maar nog lang niet klaar.”

Duurzaamheid op de luchthaven

Volledig scherm © Rotterdam Airport De luchthaven wordt stapsgewijs steeds duurzamer, vertelt Michelle. “We hebben de ambitie om in 2030 volledig afval- en emissievrij te zijn op de grond. Uiteindelijk streeft RTHA met partners naar een CO2-neutrale luchtvaart en circulaire luchthaven in 2050.”

Zo ligt er langs de start- en landingsbaan een zonnepark van 7,7 hectare en met ruim 37.000 zonnepanelen. Hiermee is het een van de grootste zonneparken in de regio Zuidwest Nederland. Ook is de vernieuwde vertrekhal duurzaam verbouwd. Het gebouw is van het gas af en het bevat een mos sedumdak. De bussen die passagiers van en naar de terminal brengen rijden volledig elektrisch. Daarnaast biedt RTHA de mogelijkheid voor passagiers om hun vlucht duurzamer te maken door het aanbieden van duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF).

Hoge waardering

“We vinden het belangrijk dat RTHA bijdraagt aan innovaties voor toekomstige oplossingen”, zegt Michelle. “Duurzaamheid is daarom een vereiste bij alle projecten die we uitvoeren. Dat zie je overal terug.” Sinds juli 2021 is de luchthaven geaccrediteerd op het allerhoogste niveau binnen het Airport Carbon Accreditation programma van internationale non-profitorganisatie Airports Council International. “Wereldwijd zijn we de vierde luchthaven met een 4+ waardering, wat betekent dat we goed op weg zijn met het verduurzamen van onze luchthaven.”