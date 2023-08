Deze pianoleverancier viert in september feest met gratis toegankelijke jubileumconcerten

Bij Evert Snel kan je niet alleen terecht voor de aanschaf en huur van een piano of vleugel, maar ook voor het laten taxeren, transporteren en stemmen van piano’s en vleugels. Daarnaast verrichten zij in hun werkplaats in Werkhoven allerhande reparaties: van kleine restauraties tot volledige revisies. “Wij geven instrumenten, die vaak al lang mee gaan in de familie en van grote emotionele waarde zijn, graag een tweede leven waardoor ze weer jaren meekunnen.”



De firma Snel is voorloper op het gebied van pianotechniek en een van de weinige bedrijven in Nederland die een piano of vleugel helemaal uit elkaar halen en weer opbouwen. “Mensen kunnen bij ons terecht voor de revisie van een zangbodem, waarbij de ribben opnieuw worden gelijmd om zo de juiste bolling te creëren en opnieuw voor veerkracht te zorgen. Op die manier krijgt de piano of vleugel zijn oorspronkelijke klank en toon weer terug”, legt Egbert uit.