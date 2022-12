Deze slimme apparaten maken jouw leven makkelijker

Tweakers PartnersWil jij jezelf of iemand anders voorzien van slimme apparaten? Met deze zeven gadgetdeals kun jij alvast de nieuwste technieken in huis halen. De apparaten zijn gebruiksvriendelijk en maken je leven makkelijker en veiliger.

LOQED Touch

Je huis goed beveiligen en remote in de gaten houden? Dat kan met het slimme slot van LOQED. De LOQED Touch is een SKG drie sterren gecertificeerde slot met 256-bit encryptie en de enige smart lock waarbij een simpele aanraking genoeg is. Bovendien bedien je het slot op afstand met een handige app. Naast de standaardeditie is de LOQED Touch Smart Lock verkrijgbaar als strakke Black Edition. Nu vanaf 349 euro verkrijgbaar.

Philips TAA6606

Tijdens de feestdagen en in het nieuwe jaar de kerstkransjes en kalkoen eraf sporten? Deze draadloze sportkoptelefoon maakt gebruik van botgeleidingstechnologie, waardoor je oren tijdens het sporten helemaal vrij zijn en je het geluid in je omgeving volledig kunt ervaren. Zo weet je steeds wat er om je heen gebeurt, handig als je bijvoorbeeld langs een drukke weg met veel verkeer rent of fietst. Of wil je in contact blijven met de mensen met wie je aan het sporten bent, onder het genot van een lekker muziekje? Ook dat kan met de lichte, sterke en comfortabele Philips TAA6606.

EcoFlow RIVER 2

Wat als de stroom opeens een tijdje uitvalt? Of als je een langere tijd outdoor verblijft en je hebt energie nodig? De RIVER 2 is een betaalbare, draagbare power station voor het gebruik van elektrische apparaten. Handig: je kan deze power station tijdens daluren opladen om vervolgens in piekuren (binnens- of buitenshuis) te gebruiken. De EcoFlow RIVER 2 kan bovendien worden opgeladen met zonne-energie. De energiegenerator kan in slechts 48 minuten tot tachtig procent worden opgeladen via het stroomnet, en is in drie uur volledig opgeladen met behulp van draagbare EcoFlow-zonnepanelen. Zo kom je de winter wel door.

De Seagate Expansion

Deze compacte, draagbare schijf is perfect voor onderweg. Zo voeg je direct extra opslagruimte toe, aan je pc of Mac en grote bestanden neem je eenvoudig mee als je op reis gaat. De installatie zelf is plug en play: gewoon een USB-kabel aansluiten en klaar. De schijf wordt automatisch herkend door je Windows - of Mac-computer. Voor extra gemoedsrust: Rescue Data Recovery Services software is inbegrepen om gegevens te herstellen mocht dat nodig zijn.

Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Tijd is geld en wachten is zonde. Met SSD geheugenopslag krijg je razendsnel toegang tot apps, documenten, games en andere bestanden. Met de Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - beschikbaar van 500 GB tot wel 4TB opslag - bereik je snelheden tot wel 7300 MB per seconde (lezen) en 7000 MB per seconde (schrijven). Je geeft hiermee je computer of PS5 een flinke boost. De platte geheugenkaartjes zijn geoptimaliseerd voor intensief gebruik in gaming systemen, gaming laptops en moederborden. Zo vlieg je 2023 in.

Google Pixel 7 Pro

Sinds dit najaar zijn de nieuwe Pixel smartphones van Google eindelijk officieel in Nederland verkrijgbaar met de Google Pixel 7 Pro als beste en snelste model beschikbaar. Deze is verpakt in een stijlvol, waterdicht ontwerp. Op het Quad HD+-scherm mis je geen detail dankzij een hoge verversingssnelheid van 120 Hz. Met de camera’s maak je foto’s in maximaal 50 megapixel en perfectioneer je deze met slimme software zoals de magische gum om hinderlijke voorwerpen of voorbijgangers binnen een paar seconden te verwijderen.

Imou Rex 4MP beveiligingscamera

De Rex 4MP beveiligingscamera van Imou is behoorlijk lenig. Zo kan het apparaat automatisch 355 graden draaien, 90 graden kantelen en heeft 16x digitale zoom. Dat levert puike, haarscherpe QHD-beelden op zodat je altijd weet wat er in je huis gebeurt. Bewegingsdetectie en nachtzicht zorgen voor een veilig gevoel. Ook kun je ongewenst bezoek gelijk afschrikken met de ingebouwde spotlight en sirene. Handig is de privacystand wanneer je thuis bent, dan verdwijnt de lens in de camerabehuizing. Nu verkrijgbaar bij Coolblue.

