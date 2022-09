Deze slimme innovatie zorgt voor meer veiligheid op de e-bike

Uit onderzoek van RAI Vereniging en BOVAG blijkt dat de elektrische fiets in 2021 voor het eerst goed was voor meer dan de helft van de totale fietsverkoop. De dominantie van e-bikes is nog sterker terug te zien in de omzetcijfers: ruim 76 procent van de totale omzet uit fietsverkoop komt op het conto van de elektrische fiets.