Deze ‘smeersmoezen’ worden het vaakst gebruikt om geen zonnebrandcrème te smeren

Zilveren KruisHuidkanker treft 1 op de 5 Nederlanders en is hiermee de meest voorkomende en snelst groeiende vorm van kanker in Nederland. Je huid beschermen, bijvoorbeeld door je in te smeren met zonnebrandcrème is dus heel belangrijk. Maar toch zijn veel mensen laks in het gebruik hiervan. Hoezo wordt er niet altijd gesmeerd? En welke ‘smeersmoezen’ worden hiervoor gebruikt?

Uit een poll op NU.nl die 2.365 keer is ingevuld blijkt dat 38 procent zich niet altijd insmeert als ze buiten in de zon zijn en 14 procent doet dit zelfs nooit.

Je insmeren als het bewolkt is?

De populairste ‘smeersmoes’ om geen zonnebrandcrème te gebruiken is ‘het is bewolkt, ik hoef me niet in te smeren’. 32 procent gebruikt deze weleens. Niet verstandig, want de zon is er overdag het hele jaar door en straalt altijd uv-A en uv-B straling uit.

Wat de schade van deze stralingen is, ziet dermatoloog Drs Leenarts regelmatig. “Uv-A straling zorgt voor schade als rimpels en veroudering van de huid en draagt bij aan de ontwikkeling van huidkanker. Uv-A straling kan zelfs door glas heen. Uv-B straling kan dit niet, maar zorgt wel voor een verbrande huid. Dit kan DNA-schade geven en op de langere termijn huidkanker veroorzaken. Beide stralingen kunnen niet worden tegengehouden door wolken.”

‘Ik zit in de schaduw, dus hoef ik me niet in te smeren’

Het is dus heel belangrijk om je altijd in te smeren. Ook als het bewolkt is, én als je in de schaduw zit. 14 procent gebruikt de ‘smeersmoes’ ‘ik zit in de schaduw, dus hoef ik me niet in te smeren’ weleens om zich niet in te smeren.

Leenarts voegt toe: “Wist je dat je ook onder de parasol kunt verbranden? Zand en water weerkaatsen zonlicht. Water laat Uv-licht zelfs door. Een strandparasol houdt ongeveer de helft van de Uv-straling tegen en biedt dus niet voldoende zonbescherming. De rest van de straling bereikt gewoon de huid, bijvoorbeeld door reflectie. Ook onder de parasol smeren dus om huidverbranding tegen te gaan.”

‘Vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje’

Andere smoezen om zonnebrandcrème wel eens over te slaan zijn onder andere ‘ik ben al voorgebruind, ik hoef mij niet in te smeren’, ‘ik heb vitamine D nodig’ en ‘vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje’.

Wat zijn nog meer redenen om niet te smeren? 33 procent denkt er niet aan en 22 procent heeft het niet bij zich. Sommigen (2 procent) vinden zonnebrandcrème te duur.

Gratis zonnebrandcrème

Maar met deze 'smeersmoezen' kom je deze zomer niet meer weg!

Tips van een expert

Marijne Landman, directeur van het Huidfonds, krijgt vaak vragen over insmeren met zonnebrandcrème. Welke factor moet je bijvoorbeeld minimaal gebruiken? Landman: “In Nederland is er van april tot en met september zonkracht 3 of hoger, dan moet je je beschermen tegen de negatieve straling van de zon. Gebruik hiervoor minimaal beschermingsfactor SPF 30.”

En hoe vaak moet je dan smeren? “Ongeveer elke 2 uur. Maar het ligt eraan wat je gaat doen. Als je bijvoorbeeld sport in de zon, dan zweet je en moet het vaker. Smeer je ook opnieuw in na het zwemmen, ook als je zonnebrandcrème waterproof is. En smeren alleen is niet voldoende. Is de zonkracht 3 of hoger? Zoek vooral tussen 12:00 uur en 15:00 uur de schaduw op, trek iets aan én smeer je in.”

Ga zelf direct aan de slag

Wil jij weten wat je zelf nog meer kunt doen voor optimale bescherming van je huid?