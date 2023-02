Deze stichting heeft al duizenden mensen geholpen

Anton serveert een kop koffie in de ontmoetingsruimte van het Veul Diech Good-kantoor in de Meerstraat in Bunde. ‘‘Hier hebben we voldoende werkplekken, een mooie ruimte voor eenzame ouderen en een vergaderruimte. Om bij het begin te beginnen: we zijn in maart 2008 gestart vanuit een woonhuis in Bunde met hulp aan mensen om ons heen en de verspreiding van kerstpakketten voor hulpbehoevende dorpsbewoners. Ik herinner me een eenzame man van 93 die compleet was afgesloten van de buitenwereld en onder het bestaansminimum leefde. ‘‘Is dat voor mij?’’, was zijn even verbaasde als dankbare reactie toen hij zijn kerstpakket ontving. Waaraan hij toevoegde toen we alle producten op tafel hadden gezet: ‘‘Ja, engelen bestaan nog.’’ Kijk, zoiets raakt je. Dat raakt mij althans en dan moet je je wel even groothouden.’’